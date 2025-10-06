Cerca de 4.000 alumnos de ESO, Bachillerato y FP se forman este curso en educación financiera y emprendimiento

Lecretaria general de la Consejería de Educación y Formación Profesional, Carmen Zamora, en el centro de la imagen, inaugura el ciclo de charlas de educación financiera dirigidas a alumnos de ESO, Bachillerato y FP - EUROPA PRESS

MURCIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 4.000 alumnos de tercero y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional se forman este año en educación financiera y emprendimiento a través del XI Ciclo de Charlas de Educación Financiera, organizadas por la Consejería de Educación y Formación Profesional, el Colegio de Economistas de la Región de Murcia, la Fundación Cajamurcia y CaixaBank.

El programa, que arranca este lunes con motivo de la celebración del Día de la Educación Financiera, tiene programadas cinco charlas sobre finanzas, emprendimiento, gestión del fracaso, ciberseguridad y Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Desde que comenzó este programa en 2015 han asistido unos 14.000 alumnos.

La secretaria general de la Consejería de Educación y Formación Profesional, Carmen María Zamora, ha sido la encargada de inaugurar el ciclo, que se celebra en el salón de actos de Caixabank en Murcia, junto con el secretario general del Colegio de Economistas de la Región de Murcia, Alfonso Guillamón; el director de Banca de Instituciones de CaixaBank, Federico Ros; y el decano de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia (UMU), Samuel Baixauli.

La primera charla, titulada 'Finanzas para ti', fue impartida por el decano de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia, Samuel Baixauli. Participaron 800 alumnos tanto de forma presencial como en directo online, a través de YouTube.

Zamora ha explicado que "este programa tiene como finalidad fomentar la educación y la cultura financiera entre los jóvenes, contribuyendo a mejorar sus competencias en el ámbito de la economía y las finanzas personales, y proporcionándoles herramientas útiles para la toma de decisiones en su vida cotidiana sobre el uso del dinero, las transacciones económicas, el ahorro, la inversión y la planificación financiera".

El programa cuenta con cuatro charlas más que se celebrarán el 18 de noviembre, sobre 'Emprendimiento', a cargo de Álvaro Armada; el 29 de enero, titulada 'Gestión del fracaso', a cargo de Pedro Juan Martín; el 17 de marzo, sobre 'Ciberseguridad', a cargo de Caixabank; y la última tendrá lugar el 7 de mayo, sobre Responsabilidad Social Corporativa, a cargo de Víctor Meseguer. En total participarán cinco centros de forma presencial y 18 centros en la modalidad online.

En la Región, la educación financiera forma parte del desarrollo curricular con cuatro materias que se estudian en ESO y Bachillerato, para que los alumnos tengan una formación integral relacionada con contenidos como 'Emprendimiento personal y social', 'Educación financiera y consumo responsable', 'Finanzas responsables' y 'Fundamentos de administración y gestión'.

Alumnos de 3º y 4º de la ESO, Bachillerato y Formación Profesional han asistido este lunes a la inauguración del ciclo de charlas de educación financiera, que en su 11ª pretende acercar la educación financiera de una manera práctica.

El objetivo de estas jornadas es poner el acento en el lenguaje de la educación financiera, que "puedan ver que no es tanto aprender teorías, sino algo que en su día a día cualquier persona le dé utilidad", según ha explicado Guillamón.

La secretaria general de la Consejería de Educación y FP, Carmen Zamora, ha subrayado que el objetivo es "ofrecer una formación complementaria cuando se preparan y están ya en determinadas edades enfocándose hacia una vida laboral".

De manera que puedan "tener herramientas y formación que les ayude a tomar las mejores decisiones en el ámbito de la gestión económica, de sus propias finanzas o más allá, si alguno decide emprender".

El secretario general del Colegio de Economistas de la Región ha celebrado el buen resultado de estas charlas, que cuenta con una participación "muy importante por parte de alumnado de la Región".

A su juicio, "es muy positivo acercar de manera práctica lo que es la educación financiera, su lenguaje, que puedan ver que no es tanto aprender teorías, sino algo que en su día a día cualquier persona le dé utilidad".

El decano de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia (UMU), Samuel Baixauli, ha señalado que la sesión de este lunes ha estado dedicada a "ver conceptos básicos de finanzas que cualquier estudiante en su desarrollo profesional, con independencia de los estudios que vaya a realizar, va a necesitar en su vida, como son la gestión de los ingresos, generar un presupuesto o tener una planificación para ahorro".

Además de "conceptos como tipo de interés, conocer en las ofertas comerciales cómo entender lo que es la TAE y no llevarse por gastos que muchas veces son innecesarios o no son alcanzables, pese a ofertas muy atractivas".

Cerca de 800 alumnos se conectan en sus aulas correspondientes y gracias a la participación y a los profesores, de alguna manera se promueve toda esta iniciativa, ha indicado Ros.

El objetivo es que aprendan diferentes herramientas desde el punto de vista de lo que es la educación financiera, que les sirvan de cara al futuro a la hora de tomar decisiones.