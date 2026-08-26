Cerón (PPRM) acusa al PSOE de usar los parques de bomberos para desviar la atención de la inmigración

MURCIA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del Partido Popular Alfonso Fernando Cerón ha acusado al PSOE de la Región de Murcia de utilizar la situación de los parques de bomberos para "desviar la atención" de la llegada de inmigrantes a las costas murcianas y de la falta de medios que, a su juicio, existe en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Cerón ha señalado que los socialistas "en lugar de estar en las playas de Cartagena exigiendo a su jefe Sánchez más medios humanos y materiales para frenar la entrada de inmigrantes y combatir a las mafias que operan en nuestras costas, sigue con su circo por los parques de bomberos", según ha informado el PPRM.

El parlamentario popular ha asegurado que el PSOE "prefiere el ruido, la mentira y la alarma antes que reclamar al Gobierno de España", al que atribuye las competencias para actuar ante la llegada de pateras.

Asimismo, ha defendido el preacuerdo alcanzado entre la Comunidad Autónoma y los sindicatos CSIF, SIME, CCOO y UGT, que, según ha explicado, establece una hoja de ruta para la modernización de los servicios de emergencias e incluye mejoras salariales, aumento de plantilla, refuerzos en formación y un plan de inversiones.

"Las falsedades se borran con datos y los datos dicen que existe un acuerdo con los sindicatos para seguir avanzando en la modernización de los servicios de emergencias", ha afirmado Cerón.

Por último, ha reclamado al PSOE regional "un poco de responsabilidad" y que exija al Gobierno central más agentes, medios y recursos para hacer frente a la llegada de pateras y a las organizaciones dedicadas al tráfico de personas.