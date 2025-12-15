Cerradas al tráfico siete vías regionales por las lluvias

Carretera RM-23, en dirección Mazarrón a Alhama de Murcia - CONSEJERÍA DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS

MURCIA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de siete carreteras autonómicas permanecen cortadas al tráfico debido a las lluvias registradas este domingo, según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

En concreto, son la RM-E10, en Alhama de Murcia, junto al cauce del Río Guadalentín; la RM-D22, en Totana, en el cruce con la Rambla de Lébor; la RM-23, punto kilométrico 1, calzada izquierda, en dirección desde Mazarrón a Alhama; la RM-D4, en el cruce con la Rambla de las Moreras, en Mazarrón, y la RM-D14, en Águilas.

También la RM-C20 por desbordamiento de la Rambla del Curtís, en Mula, y la RM-502, un dirección de Totana a Aledo, en el desvío de Adif.

Además, se registra dificultad en la circulación en la RMD-18 de El Cocón, en Águilas, y en la RM-603 de El Palmar Murcia a Alhama, en el punto kilométrico 23, término municipal de Alhama.