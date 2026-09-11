CESM Murcia se suma a la huelga médica indefinida convocada a nivel nacional desde el 28 de octubre

Archivo - Imagen de archivo. Manifestación de médicos por la huelga por el Estatuto Marco - CESM - Archivo

MURCIA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de la Región de Murcia (CESM Murcia) ha anunciado que respalda y se suma a la convocatoria de huelga médica indefinida anunciada a nivel nacional, cuyo inicio está previsto para el próximo 28 de octubre.

El sindicato, como miembro de la Confederación Española de Sindicatos Médicos, ha defendido la necesidad de que cualquier reforma que afecte al colectivo médico contemple un ámbito propio de negociación en el que puedan abordarse sus condiciones profesionales, laborales y asistenciales.

CESM Murcia ha señalado que el debate en torno al Estatuto Marco "no se limita a una modificación normativa", sino que afecta a la forma en la que se ejerce la Medicina y a las condiciones laborales de los profesionales.

En este sentido, la organización sindical ha reclamado que las reivindicaciones de los médicos y facultativos sean "escuchadas y tenidas en cuenta" en esta nueva fase de negociación.

CESM Murcia ha asegurado que continuará defendiendo los intereses de médicos y facultativos y mantendrá informados a los profesionales de la Región sobre la evolución de la convocatoria y los próximos pasos que se adopten.