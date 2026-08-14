La CHS destaca la situación de normalidad de la cuenca del Segura a mitad del verano

Embalse de la Pedrera - CHS

MURCIA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) mantiene una "situación de normalidad" a mitad del periodo estival tanto en el sistema que utiliza los recursos propios generados en la cuenca del Segura como en el correspondiente al trasvase Tajo-Segura, según ha explicado el presidente del organismo de cuenca, Mario Urrea.

"La situación en la cuenca, como venimos diciendo afortunadamente desde hace muchos meses, es de normalidad", ha señalado Urrea, quien ha precisado que esta situación se produce "en los dos subsistemas que tenemos".

En relación con los recursos propios de la demarcación, el presidente de la CHS ha indicado que "el sistema de cuenca, que utiliza exclusivamente los recursos que se generan en la cuenca del Segura, regulado en nuestros embalses, está en situación de normalidad", han informado desde el organismo de cuenca.

Urrea ha explicado que el volumen de las reservas durante los meses estivales "va disminuyendo porque el verano es la época de mayor riego en la que se produce y también es la época de menor aportaciones y por lo tanto los embalses están haciendo su trabajo, que es dar el agua que han recogido en épocas anteriores".

NORMALIDAD EN EL TRASVASE

El presidente de la CHS ha destacado la situación favorable del sistema del trasvase Tajo-Segura. "La cuenca se encuentra en normalidad. Pero es que el trasvase también", ha afirmado.

A este respecto, Urrea ha señalado que el trasvase "tuvo unas aportaciones extraordinarias, la cabecera, y como consecuencia de ello se ha celebrado este mes la última Comisión Central de Explotación para los meses de agosto y septiembre, en el que han autorizado 60 y 27 hectómetros cúbicos respectivamente".

Según el presidente de la Confederación, "va a ser un año no solo normal, sino que yo diría muy bueno desde el punto de vista de los envíos y de las autorizaciones realizadas en la cabecera".

Finalmente, Urrea ha señalado que "si hacemos un uso prudente, que es lo normal en esta cuenca, no solo podamos cerrar muy bien este año, sino iniciar el que viene con unas garantías importantes".