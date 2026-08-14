La cifra de negocios de la industria en la Región de Murcia crece un 14,6% en junio, el segundo mayor avance nacional

Industria, empresa industrial - CAIB

MURCIA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria creció en la Región de Murcia un 14,6% en junio respecto al mismo periodo del año anterior, 5,4 puntos más que la media nacional, que fue del 9,2%, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En lo que va de año, la cifra de negocios de la industria ha crecido un 9,8% en la región, 5,6 puntos de diferencia con la media nacional (4,2%).

El índice de cifra de negocios aumentó respecto a junio de 2025 en 14 comunidades autónomas y disminuyó en las otras tres. Los mayores incrementos se produjeron en Andalucía (20,9%), Región de Murcia (14,6%) y Castilla-La Mancha (14,3%). Los descensos se produjeron en Principado de Asturias (-9,4%), Comunidad Foral de Navarra (-7,8%) e Illes Balears (-5,4%).