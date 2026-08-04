Cinco jóvenes murcianos ganan el Campeonato europeo K-pop de NärCon celebrado en Suecia - AYTO. MURCIA

MURCIA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cinco jóvenes murcianos del grupo 'Fated', procedentes de la pedanía de El Esparragal, se han proclamado vencedores del Campeonato K-pop de NärCon, uno de los principales concursos europeos de baile de versiones de K-pop, celebrado recientemente en Suecia.

La concejala de Talento Joven y Espacios Públicos del Ayuntamiento de Murcia, Sofía López-Briones, ha recibido este martes a los integrantes del grupo en el Consistorio para felicitarles por este logro internacional.

Durante el encuentro, la edil ha destacado el trabajdo de Marta Sánchez, Sebastián Romero, Sara Merino, Claudia Barrios e Irene Peralt, subrayando que su triunfo ha permitido situar el nombre de Murcia entre los referentes europeos de esta disciplina artística, según ha informado el Ayuntamiento de Murcia.