Ciudadanos defiende la moción por "el engaño, bloqueo y abuso de poder" que recibieron del PP

MOCIÓN DE CENSURA EN EL AYUNTAMIENTO DE MURCIA. EL ACTUAL TENIENTE ALCALDE MARIO GOMEZ DE CIUDADANOS ANTE JOSE ANTONIO SERRANO, CANDIDATO DEL PSOE - EDU BOTELLA/EUROPA PRESS

MURCIA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Murcia, Mario Gómez, ha defendido este jueves la moción de censura al PP por el "engaño, el bloqueo y el abuso de poder" que recibieron de su socio de gobierno, tras la firma del acuerdo de gobernabilidad.

Ha acusado a los populares de "ser expertos en no cumplir lo que firman" y los ha señalado como los culpables de romper el acuerdo de gobierno firmado, "tomando decisiones de gobierno por decreto, aprovechándose de la mayoría de la Junta de Gobierno y su poder como alcalde para derogar, incluso, decretos que habían hecho compañeros de corporación".

Gómez ha reconocido que "no es agradable firmar una moción de censura en contra de quienes fueron nuestros socios de Gobierno", pero ha defendido que si no lo hubieran hecho el municipio "sufriría mucho más".

"Los cuatro concejales de Ciudadanos firmamos un pacto de gobernabilidad para cumplirlo, pensando en mejorar la gestión del municipio y trabajar con transparencia y legalidad", ha defendido Gómez, quien ha recordado que "en ese pacto se acordó consensuar la unidad de acción de ambos grupos políticos de este gobierno, no las políticas".

En este sentido, ha querido dejar claro que "el PP y Cs no son el mismo partido, por mucho que algunos lo quieran hacer ver y hoy lo vamos a volver a demostrar".

Ha acusado al PP de no saber "gobernar en coalición". Ellos, ha argumentado, "no querían socios de gobierno, querían cómplices y cuando se dieron cuenta que no los tendrían, quisieron quitarnos de en medio para trabajar como si tuviesen mayoría absoluta".

Gómez ha insistido en que "una cosa es ser leal y otra ser cómplices", al tiempo que ha destacado que ellos eligieron "ser leales con la legalidad y con la justicia".

Es más, ha añadido, "a pesar de sufrir una campaña de acoso brutal, este portavoz volvería a sufrir otra campaña similar antes de firmar cualquier contrato que entienda que es irregular o ilegal a sabiendas".

Por último, ha afeado a José Ballesta que haya intentado negociar con la querella que le puso el PP para que no saliera la moción adelante. "Señor Ballesta, los delitos no se negocian, se denuncian. No se puede pastelear sillones con ellos", ha concluido.