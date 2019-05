COAG advierte que "habrá un problema" si la realidad sobre el agua y el Tajo-Segura "no se ve tal y como es"

Publicado 29/04/2019 13:16:16 CET

Espera que los políticos sean "suficientemente responsables para no dejar caer a un sector que hoy por hoy representa lo que representa"

MURCIA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de COAG en la Región de Murcia, Miguel Padilla, ha mostrado su esperanza en que tanto los políticos de la Región como los de España "sean capaces de visibilizar la verdadera realidad de la Región" en materia hídrica y que no se tengan en cuenta "utopías". De hecho, advierte que "habrá un problema" si esa realidad no se ve "tal y como es".

En declaraciones a Europa Press y al ser preguntado por el efecto que puede tener el resultado de las elecciones generales en las políticas hídricas, Padilla espera que el partido que gobierne a partir de ahora, "que indudablemente no va a estar tan en precario como estaba antes", tenga "la responsabilidad de asumir la realidad de la Región".

Y la realidad, añade, es que la Región "necesita agua, necesita el trasvase Tajo-Segura y todas las aportaciones que puedan ser necesaria para solucionar parte del déficit hídrico". Considera que todos los que van a gobernar deben actuar con la "máxima responsabilidad" y espera que "algunas preocupaciones se vayan quedando en el camino".

Padilla ha recordado que el sector agrícola en la Región cuenta con una "realidad" sobre el agua y considera "incuestionable" el trasvase Tajo-Segura, tal y como se ha demostrado "durante tantos años". Así, ha advertido que "una cosa es predicar y otra cosa es gobernar", porque una vez que estén gobernando "tendrán que asumir las realidades".

Ha reprochado que han pasado 40 años en los que "no se ha hecho nada en el tema del agua" en la Región, debido a que "unos decían que no hacían y otros prometían que iban a hacer pero que tampoco han hecho absolutamente nada". En definitiva, reprocha que "nos encontramos con que, tanto una parte como la otra, no han hecho prácticamente nada".

Padilla no quiere estar "preocupado" pero espera que, a partir de ahora, "se sepa exactamente la realidad que tenemos en la Región y no digan tonterías respecto al agua". A su juicio, "hay cosas que debemos mantener por supervivencia y otras cosas que habrá que hacer". A este respecto, espera que los políticos sean "suficientemente responsables para no dejar caer a un sector que hoy por hoy representa lo que representa".

CELEBRA LA ALTA PARTICIPACIÓN

Por otro lado, Padilla ha remarcado el hecho de que ha habido una participación "alta" lo que "siempre es positivo en el sentido de que ha habido una movilización" y refleja que "nos preocupamos de los problemas del país".

Ha reconocido que, dentro de las distintas orientaciones políticas "hay un cambio significativo" y considera que las encuestas electorales no lo tenían previsto. Y es que hay partidos que "han perdido una parte importantísima" de su voto, aunque ha reconocido que la derecha "se ha fragmentado en tres partidos", lo que "hace más difícil que haya un partido que aúne a toda la derecha".

"Ciertamente, no estábamos acostumbrados en España a esta fragmentación, y es significativo", según Padilla, quien atribuye el "vuelco" que ha dado el PSOE a que "una parte importante del electorado buscaba el voto al centro".

"Una vez que se abre la extrema derecha y la extrema izquierda, la principal parte de la población ha optado por una parte central", según Padilla, quien cree que un sector de la población "ha considerado que el PSOE forma parte de ese centro".