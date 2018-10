COAG ironiza con el dictamen de PSOE y Podemos, "digno de un premio Nobel" y anuncia que no se mantendrá pasiva

Publicado 23/10/2018 14:19:31 CET

COAG considera que se elige "el camino fácil para resolver los problemas de agua en la cuenca del Segura y en la Región" porque "cerramos prácticamente el trasvase Tajo-Segura pero, para que no nos falte agua, redimensionamos nuestra agricultura y quitamos todas aquellas hectáreas de regadío que estorben para que así no falte agua". En comunicado de prensa ironizan con que este dictamen es "muy inteligente, digno de un premio Nobel" y anuncia que "no se mantendrá pasiva".

Así se han pronunciado tras conocer que este miércoles se debate en el Congreso un dictamen, de PSOE y Podemos, que servirá de base para la nueva ley de Cambio Climático en proceso de elaboración por el Gobierno, "en el cual se sostiene que hay que redimensionar los trasvases y que la Cuenca del Segura debe reajustar sus necesidades de agua".

Desde la coordinadora de Organizaciones Agrarias, la más representativa de la Región, "no salimos de nuestro asombro por la fijación que tiene el Gobierno con el trasvase Tajo-Segura al que se considera el causante de todos nuestros males medioambientales" y de la "miseria" hídrica de Castilla-La Mancha, "y no llegamos a comprenderlo más allá de la influencia del Gobierno de dicha Comunidad en las decisiones del Ejecutivo central".

COAG Murcia anuncia, de tal forma, que no se va a mantener pasiva ante esta situación y actuará en consecuencia, junto con el resto del sector agrario perjudicado por las medidas anunciadas.