El Colegio de Farmacéuticos lanza una campaña para promover la fotoprotección y la detección precoz de lesiones cutáneas

Imagen de la campaña de prevención del cáncer de piel del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia - COFRM

MURCIA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia (COFRM) ha puesto en marcha una campaña de prevención del cáncer de piel bajo el lema 'Protege tu piel. Cuida tu salud', según ha informado la organización.

Se trata de una iniciativa orientada a concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de adoptar hábitos adecuados de fotoprotección durante los meses de mayor exposición solar, así como de favorecer la detección precoz de posibles lesiones cutáneas.

Desde la institución colegial han advertido de que la radiación ultravioleta genera daños acumulativos en el organismo y eleva el riesgo de desarrollar patologías oncológicas en la piel.

Por este motivo, los profesionales sanitarios han incidido en la necesidad de emplear protectores solares adaptados de forma específica a las características dérmicas de cada persona.

De acuerdo con las pautas técnicas de la campaña, cada tipo de piel requiere un índice de protección determinado. La organización aconseja un factor mínimo SPF 50+ para los fototipos I y II; un SPF 40+ para los fototipos III y IV; y un SPF 30+ para los fototipos V y VI.

Asimismo, recuerdan que el producto debe aplicarse de forma generosa media hora antes de la exposición y renovarse cada dos horas, con especial atención a las formulaciones pediátricas SPF 50+ en el caso de los niños.

LA REGLA 'ABCDE' PARA LA AUTOEXPLORACIÓN

La campaña estatal pone un foco preferente en la detección temprana mediante la observación periódica de manchas y lunares a través de la regla mnemotécnica 'ABCDE'.

Este método fija cinco señales de alerta esenciales ante las que se debe acudir a consulta médica: la asimetría en las formas (A); la presencia de bordes irregulares o mal definidos (B); la coexistencia de varios tonos de color (C); un diámetro superior a los seis milímetros (D); y una evolución anómala en el tamaño, el relieve o síntomas como el sangrado y el picor (E).

Junto a la fotoprotección química, el COFRM ha recordado la efectividad de pautas de conducta básicas como evitar las horas de máxima radiación, comprendidas entre las 12.00 y las 16.00 horas, además de potenciar el uso de gafas de sol homologadas, gorras y prendas de vestir con protección ultravioleta integrada.

El Colegio Oficial de Farmacéuticos ha destacado el papel de las farmacias comunitarias punto de información sanitaria cercano y accesible para la ciudadanía, así como el asesoramiento profesional relacionado con la protección solar, el cuidado de la piel o la vigilancia de las lesiones cutáneas.