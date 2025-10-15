Comienza el procedimiento para que los CEIP de la Región soliciten impartir 1º y 2º de la ESO a partir del curso 2026/20

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, presenta el procedimiento para que los colegios públicos de Infantil y Primaria puedan solicitar impartir primero y segundo de la ESO el próximo curso - EUROPA PRESS

MURCIA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP) de la Región de Murcia que lo deseen, y cumplan con los requisitos, podrán solicitar impartir 1º y 2º de ESO a partir del curso 2026/2027, convirtiéndose así en CEIP Bas.

Se dará prioridad a centros ubicados en entornos rurales y con mayor índice de vulnerabilidad de su alumnado "con el objetivo de mejorar sus tasas de éxito educativo y poder optimizar la planificación de los institutos", ha explicado el consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín.

Podrán ampliar la oferta los CEIP que lo soliciten, a criterio del propio centro, y que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa básica estatal. Además de las aulas para los grupos, entre el resto de requisitos se incluyen, por ejemplo, disponer de instalaciones deportivas adecuadas, biblioteca, taller de tecnología, laboratorio de ciencias o aula de música, entre otras.

Al hilo, Marín ha apuntado que "hay muchos centros en los que se han tomado decisiones de uso de espacios por motivos pedagógicos que quizá ante esta posibilidad puedan replantearse de cara al futuro".

En los próximos días, la Consejería convocará una primera reunión técnica informativa con los centros interesados que, en caso de cumplir todos los requisitos espaciales, deberán presentar su solicitud acompañada de un certificado del director del centro confirmando el cumplimiento de los requisitos espaciales establecidos, la aprobación de la solicitud por parte del claustro y la aprobación de la solicitud por parte del Consejo Escolar del centro. El plazo para presentar las solicitudes por parte de los centros educativos permanecerá abierto hasta el viernes 13 de noviembre.

Para cubrir las necesidades de personal se realizará "un reajuste de las plantillas de profesorado entre institutos y colegios según las necesidades".

El consejero ha asegurado que existe "mucho interés" por parte de la comunidad educativa quienes han realizado "múltiples consultas" desde que el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, anunciara esta medida durante el Debate del Estado de la Región.

Según Marín esta es una "apuesta por un modelo educativo más coherente y pensado para las personas que acompaña y da estabilidad al alumnado". Que los alumnos continúen en un entorno que conocen "aporta seguridad, confianza, mayor protección, favorece su bienestar y previene posibles situaciones de vulnerabilidad".

Esta medida "optimiza recursos humanos y espaciales, mejora la coordinación entre el profesorado de primaria y secundaria y facilita la implantación de proyectos educativos conjuntos, centrados en la prevención del abandono educativo temprano y en la mejora de los resultados académicos" en cursos donde "se registran unas mayores tasas de repetición y los índices más altos de conflictividad entre el alumnado", ha apuntado.

La Región ya cuenta con siete centros educativos públicos de Primaria que ofrecen primero y segundo de la ESO, que son los colegios Arteaga (Sucina-Murcia), Isabel Bellvis (Corvera-Murcia), Salzillo (Espinardo-Murcia), Nuestra Señora de los Dolores (Torre Pacheco), Guadalentín (El Paretón-Totana), Profesor Enrique Tierno (Lobosillo-Murcia), que se incorporó en el curso 2024-2025, y el colegio Garre Alpañez (Balsicas-Torre Pacheco), que se ha incorporado este curso.