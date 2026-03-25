Comienza la vacunación en los institutos frente al virus del papiloma humano a los chicos nacidos en 2008 y 2010

Archivo - Vacunación frente al VPH en el Instituto de Enseñanza Secundaria Juan Carlos I de Murcia - COMUNIDAD - Archivo

MURCIA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud ha iniciado la vacunación en sus centros educativos a varones que hayan nacido en los años 2008 y 2010, para hacer más accesible su protección frente al virus del papiloma humano (VPH).

Este año se amplía la campaña de vacunación del virus del papiloma humano llevándola a los institutos de la Región, para llegar a 19.000 jóvenes varones nacidos en 2008 y en 2010, además de los nacidos entre 1999 y 2003 que ya se estaban vacunando desde años anteriores, según informa la Comunidad en una nota de prensa.

Además de tener la oportunidad de recibir la vacuna en su centro educativo, cuentan siempre con la posibilidad de acudir a su centro de salud o al punto de vacunación habitual posteriormente.

Salud facilita así que se vacunen los alumnos nacidos en 2008, que finalizan el segundo curso de bachillerato o ciclos formativos, así como los de 2010, que terminan la educación obligatoria.

Los nacidos en 2009 se incluirán en la campaña del año 2027, ya que ellos acabarán bachillerato o cursos equivalentes de Formación Profesional el próximo año.

La Consejería amplió en 2025 la vacunación frente al virus del papiloma humano a varones nacidos entre 2001 y 2003, tras la inclusión en 2024 de los nacidos en 1999 y 2000, una protección que hasta ahora solo incluía a los nacidos a partir de 2011.

En los próximos años se irá ampliando hasta llegar a todos los nacidos entre 1999 y 2010, por lo que la Región de Murcia es una de las comunidades que más años va a abarcar en su recaptación frente a este virus.

El calendario vacunal prevé, en el caso de las mujeres y varones, la vacunación a los 12 años en el entorno escolar, y se estaba captando a las mujeres no vacunadas hasta los 18 años.

Con la ampliación a los varones, al igual que ya ocurrió con las nacidas en 1999 y 2000, se ha ampliado también la vacunación a las mujeres que no se vacunaron en su momento en el centro escolar nacidas en los mismos años que los hombres que se están captando actualmente.

La Región de Murcia es la única comunidad que ha llevado a cabo esta actuación para llevar la protección a los varones de hasta 25 años, al igual que han hecho países como el Reino Unido. Está previsto que hasta la campaña 2027-2028 se pueda llegar progresivamente a los varones nacidos entre 1999 y 2010, ambos inclusive.

Con esta campaña de la sanidad pública regional se beneficiarán de forma gratuita más de 128.000 personas, que hasta ahora tenían que desembolsar más de 170 euros si querían inmunizarse.

El virus del papiloma humano puede afectar a cualquier persona y es altamente contagioso. Hay diferentes tipos de virus y pueden afectar a la piel y las mucosas (boca, recto y ano, así como las regiones genitales) y algunos tipos de virus son más peligrosos que otros.

Además, puede causar algunos tipos de cáncer y otras enfermedades, como las verrugas genitales y lesiones precancerosas. El virus se puede transmitir por contacto directo piel con piel durante cualquier tipo de relación sexual con una persona infectada por el virus.

La utilización del preservativo es importante para prevenir una parte de estas infecciones, además de otras enfermedades de transmisión sexual, pero su utilidad es limitada frente a la infección por el VPH.