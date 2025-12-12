Comienzan las obras de mejora del firme de la carretera que une Cañadas de San Pedro con la provincia de Alicante

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, junto al director general de Carreteras Francisco Carrillo, durante la visita a las obras de mejora de la RM-310 - CARM

MURCIA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento e Infraestructuras ha iniciado las obras de acondicionamiento y mejora del firme de la carretera que une la pedanía murciana de Cañadas de San Pedro con la provincia de Alicante, la denominada RM-310, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

El consejero Jorge García Montoro ha subrayado durante su visita a las obras que "el Gobierno regional sigue cumpliendo su compromiso de mejorar la red viaria para garantizar desplazamientos más seguros, eficientes y confortables para los usuarios. Esta actuación reforzará la seguridad vial y atenderá una demanda histórica de los usuarios, especialmente ciclistas".

Las obras cuentan con una inversión superior a los 653.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

García Montoro ha afirmado que "desde el Ejecutivo regional seguiremos impulsando actuaciones que fortalezcan la cohesión territorial y mejoren la competitividad de las pedanías y municipios de la Región".

En este sentido, el responsable de Fomento ha señalado "el importante nivel de ejecución presupuestaria de este año en materia de mejora de la red regional de carreteras, que roza el cien por cien, con 53,8 millones de euros invertidos".

Por la RM-310 circulan al año más de 148.000 vehículos, de los que 16.000 son vehículos pesados que provocan que el firme se deteriore con mayor rapidez.

La actuación, que se desarrolla entre los puntos kilométricos 1,4 y 3,6, consiste en una intervención integral para mejorar el firme, eliminando baches y hundimientos, y corrigiendo los puntos donde se acumula el agua cuando llueve.

Los trabajos incluyen la señalización de la obra, la limpieza de bermas, cunetas y taludes, y la ejecución de una cuneta revestida de hormigón. Asimismo, se instalará una barrera de seguridad en el paso sobre la rambla de Tabala, para aportar mayor protección a los usuarios.

Por último, una vez finalizados los trabajos en el firme, se repondrá la señalización horizontal y vertical para garantizar una circulación adecuada y segura.