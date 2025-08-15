Comienzan los trabajos de musealización del Centro de Visitantes de Las Salinas con una sala dedicada al Mar Menor

Trabajos de musealización en el Centro de Visitantes de Las Salinas - CARM

MURCIA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor ha iniciado los trabajos de musealización del Centro de Visitantes Las Salinas, ubicado en el Parque Regional de Las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar. "Estas nuevas instalaciones contribuirán no solo a enriquecer la experiencia de los visitantes, sino también a reforzar la conciencia ambiental y la conexión de la ciudadanía con los valores naturales del Mar Menor y del Parque Regional", ha explicado el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez.

Esta actuación supondrá la incorporación de dos nuevas salas interpretativas con contenidos actualizados y adaptados a todos los públicos, una centrada en el Mar Menor y otra en el propio Parque regional, según informaron fuentes del ejecutivo regional en una nota de prensa.

El proyecto se enmarca en una intervención más amplia que incluyó la reforma integral del edificio en 2023, así como la incorporación de mejoras en eficiencia energética.

La primera de las salas, de nueva creación y dedicada íntegramente al Mar Menor, ofrecerá una experiencia inmersiva y educativa sobre los valores ecológicos, históricos y culturales de la mayor laguna salada de Europa. Mediante el uso de recursos interactivos, reproducciones de especies, juegos, audiovisuales y paneles informativos, los visitantes podrán conocer de forma accesible los aspectos clave del ecosistema, con información sobre su fauna, flora, su geología y los usos tradicionales del entorno.

Entre los recursos más destacados se encuentra el módulo 'Siente como ellos', un dispositivo que reproduce las condiciones ambientales provocadas por fenómenos como la eutrofización, y que permitirá a los visitantes experimentar en primera persona cómo se ven afectados los organismos que habitan en la laguna.

Un elemento singular de esta sala será el espacio dedicado a la nacra (Pinna nobilis), molusco bivalvo en peligro de extinción cuya población en el Mar Menor constituye, junto con la del Delta del Ebro, una de las dos únicas viables en toda España. Esta sección abordará la biología de la especie, las amenazas que enfrenta y los esfuerzos realizados para su conservación, con un enfoque divulgativo y de sensibilización.

La segunda sala se centrará en el Parque Regional de Las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar. Esta exposición renovará completamente la anterior, cuyos contenidos se encontraban obsoletos, respetando al mismo tiempo la esencia y los elementos simbólicos que identifican el espacio natural.

Recursos como el molino de viento o los denominados 'tesoros marinos' continuarán presentes, pero con una nueva puesta en escena más moderna y didáctica.

Ambas salas estarán equipadas con materiales de apoyo, entre ellos cuadernos de transcripción en varios idiomas, disponibles en el mostrador del centro, con el objetivo de facilitar la comprensión de los contenidos a los visitantes internacionales.

La actuación cuenta con un presupuesto total de 163.000 euros y está cofinanciada al 60 por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).