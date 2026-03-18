Una comisión interdepartamental coordinará todas las acciones relacionadas con el 'Trío de eclipses'

Archivo - Eclipse parcial del sol - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MURCIA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias ha informado al Consejo de Gobierno sobre la creación de una comisión interdepartamental para coordinar todas las acciones relacionadas con los tres eclipses (Tri-E) que se producirán en 2026, 2027 y 2028 y serán visibles desde la Región de Murcia. Junto con Ortuño, también formarán parte del comité los titulares de las consejerías de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor y de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes.

Según la información facilitada por el Instituto Geográfico Nacional, siguiendo los cálculos realizados por el Observatorio Astronómico Nacional, se producirán dos eclipses totales, esto es, cuando la luna cubre enteramente el disco del sol.

El primero de estos eventos será el próximo 12 de agosto y el porcentaje de visualización en la Región irá del 97 por ciento de Águilas al 99 por ciento de Yecla. El 2 de agosto de 2027 tendrá lugar el segundo, cuya visión oscilará del 93 por ciento de Jumilla al 98 por ciento de Águilas.

Finalmente, el anular, en el que el disco de la luna no llega a cubrir el disco del sol, aunque sus centros estén bien alineados, se observará el 26 de enero de 2028 y se verá prácticamente al 100 por cien en toda la Región.

En España no se ha producido un eclipse total desde 1912, mientras que el último anular sucedió en 2005 y el último total en 1959. El 'Trío de eclipses' tiene un carácter primordialmente científico y turístico y requiere que se coordinen áreas como la movilidad, salud pública, seguridad, divulgación, educación y medio ambiente.

El objetivo de la comisión será proporcionar una visualización adecuada y segura de este fenómeno, así como un previsible impulso turístico de toda la Región de Murcia y de sus municipios. Se trata de localizar sitios o emplazamientos que podrían ser los idóneos para constituirse en puntos de observación.

Paralelamente, se hará estudios y planes de movilidad, accesibilidad para personas con discapacidad, seguridad, accesos, vías principales y alternativas, etc.

Desde la Administración regional se trabaja en la preparación de documentación para la divulgación científica en universidades y centros educativos de Primaria y Secundaria, el acotamiento de zonas de observación, cierre de parques naturales y control del Mar Menor, alertas sobre el uso de gafas especiales homologadas, convocatoria de los planes de emergencia municipales y promoción turística.

Ya se han celebrado distintas reuniones de coordinación entre la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias y los ayuntamientos de la Región, a los que se ha instado para que convoquen las correspondientes Juntas Locales de Seguridad. También se ha constituido varios grupos de trabajo a nivel estatal.