La comisión de investigación del aeropuerto pedirá todas las sentencias y el expediente concursal

La Comisión Especial de Investigación sobre la liquidación fallida por daños y perjuicios en la construcción y explotación del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia

MURCIA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Especial de Investigación sobre la liquidación fallida por daños y perjuicios en la construcción y explotación del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia ha acordado hoy, durante su segunda constitución, reclamar toda la documentación judicial y concursal relacionada con el caso y que la comisión se reúna con carácter quincenal.

La comisión estará presidida por el diputado del PP Jesús Cano, como presidente;la vicepresidencia ha recaído en la diputada socialista Carmina Fernández , mientras que la secretaria será la diputada del PP María Luisa Ramón.

Todos los grupos han coincidido en que esta nueva comisión es, en la práctica, la continuidad de la anterior comisión de investigación sobre el aeropuerto, cuyos trabajos quedaron incompletos. El socialista Alfonso Martínez Baños ha señalado que su grupo propone "continuar los trabajos que se quedaron a la mitad", reclamando la comparecencia de las personas que quedaron pendientes en la comisión anterior, con la incorporación de algún nombre nuevo, como la letrada Nieve Ramos, de los servicios jurídicos de la Consejería de Fomento.

El PSOE ha registrado una petición de documentación amplia, que incluye copias de todas las sentencias dictadas en los contenciosos entre la Comunidad Autónoma y la antigua concesionaria, la relación de pleitos en curso, los informes técnicos y jurídicos sobre la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid, que condena a la Comunidad al pago de 143 millones de euros, y toda la documentación relativa al concurso de acreedores. Además, ha planteado que la comisión tenga una periodicidad quincenal y que el formato de las sesiones sea de "pregunta-respuesta", al considerar que es más operativo.

En la misma línea, Rubén Martínez, de Vox, ha defendido que esta comisión "no es más que la continuación" de la anterior y ha pedido seguir con la relación de comparecientes y documentación recogida en las actas, añadiendo la nueva información derivada de la última sentencia en perjuicio de la Comunidad. Vox también ha apostado por una periodicidad quincenal y por un formato de pregunta-respuesta para poder ser "mucho más precisos" en la investigación política sobre la gestión del aeropuerto.

Desde el Grupo Mixto se ha insistido igualmente en la necesidad de que toda la documentación reclamada llegue "con carácter inmediato" a la Asamblea y se incorporen los informes y recursos relativos a los litigios todavía vivos, especialmente los relacionados con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que confirma la liquidación de 143 millones de euros y el recurso contra la liquidación de daños y perjuicios.

Por parte del PP, se ha defendido que, por "pura coherencia", su grupo mantendrá la misma posición que en la anterior comisión: apoyo a las comparecencias de perfil técnico y rechazo a lo que consideran una "politización" de los trabajos. Los 'populares' se han remitido al reglamento en lo relativo al formato de las sesiones y, aunque han aceptado la propuesta de periodicidad quincenal y la documentación que pueda obrar en poder de la Asamblea, han votado en contra del cambio de formato a pregunta-respuesta.

En cuanto a las sesiones, estas se celebrarán con el formato ordinario previsto en el Reglamento de la Cámara. Los grupos han reclamado que los trabajos se inicien "a la mayor brevedad".