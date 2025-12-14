Comité de Emergencias de UPCT pide a los alumnos que residan fuera de Cartagena tener en cuenta la previsión del tiempo

MURCIA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Emergencias de la Universidad Politécnica de Cartagena ha emitido un comunicado para advertir a los miembros de la comunidad universitaria que residan fuera de Cartagena que tengan en cuenta el tipo de alarma existente en su zona de residencia, así como el estado de carreteras y medios de transporte y eviten los desplazamientos por carreteras u otros medios, a través de zonas de riesgo hasta llegar a la UPCT.

El comunicado se ha emitido después de que AEMET haya activado el nivel de aviso naranja por lluvias en el Noroeste de Murcia, Valle de Guadalentín, Lorca y Águilas, hasta las 5.59 de este lunes, 15 de diciembre, y el nivel de aviso amarillo para el resto de la Región de Murcia.

Asimismo, el Comité ha indicado que, en función del nivel de alerta, los miembros de la comunidad universitaria deberán ponerse en contacto con su tutor o responsable de departamento o con su jefe de unidad o servicio para informarle y se tendrá flexibilidad ante eventuales retrasos o ausencias.