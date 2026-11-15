El compositor murciano Ginés Martínez Vera triunfa en los Golden European Composition' con varios galardones

El compositor murciano Ginés Martínez Vera - MARIO CAYUELA

MURCIA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El compositor y director murciano, natural de Torre Pacheco, Ginés Martínez Vera ha sido reconocido con varios de los galardones más prestigiosos en la edición de 2026 del 'Golden European Composition, Conducting & Video Competition', organizados por el European Classical Music Awards Global Committee.

Entre los reconocimientos obtenidos destacan: el Premio de Platino (Platinum Prize, máximo galardón) en la categoría de 'Dirección Profesional' (Professional Conducting); el Premio de Oro (Gold Prize) en la categoría de 'Composición Profesional' por su obra Sinfonía Nº1 La leyenda de la mujer montaña inspirada en la montaña de Sucina; el Nombramiento como 'Artista del Mes' (septiembre de 2026); o el reconocimiento especial al haber obtenido la puntuación más alta representando a España en el certamen europeo.