Las compraventa de viviendas en la Región sube un 6,8% en 2025 y el precio se dispara un 14,4%, según notarios

Archivo - Una oficina de empresa inmobiliaria. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID/MURCIA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en la Región de Murcia aumentó un 6,8% en 2025 en comparación con el año anterior, hasta las 28.861 operaciones, mientras que el precio medio del metro cuadrado se disparó un 14,4% respecto a 2024, el mayor incremento por comunidades autónomas junto a Canarias, hasta situarse en 1.204 euros.

Así se desprende del último informe del Consejo General del Notariado, que apunta que, por tipo de vivienda, las compraventas de pisos en la Región aumentaron un 0,8% interanual, alcanzando las 18.232 unidades, mientras que la adquisición de viviendas unifamiliares se incrementaron un 18,9%, hasta las 10.629 operaciones.

A nivel nacional, la compraventa de viviendas aumentó un 4,4%, hasta alcanzar las 752.661 operaciones, el segundo mayor valor de la serie histórica, tras las 853.568 operaciones del año 2007.

La compraventa de viviendas en 2025 subió en catorce autonomías y decreció en las tres restantes, concretamente, en Comunidad de Madrid (-4,7%), Islas Canarias (-4,7%) e Islas Baleares (-0,4%).

El aumento fue de doble dígito en Castilla y León (+13,6%) y País Vasco (+12%), pero también se pudieron observar incrementos en Extremadura (+9,9%), Aragón (+9,1%), Castilla-La Mancha (+8,8%), Galicia (+7,6%), Cataluña (+7,3%), Región de Murcia (+6,8%), Navarra (+6,6%), Andalucía (+6,3%), La Rioja (+5%) y Asturias (+4,7%).

PRECIOS

Respecto al precio medio por metro cuadrado, la Comunidad registra uno de los mayores costes medios, 3.463 euros, por encima de la media nacional, situada en 1.902 euros tras un avance interanual del 7,5% respecto al año 2024, por encima del máximo histórico de 2007 (1.832 euros).

En el caso de la Comunidad, los precios de los pisos avanzaron un 14,4% con respecto a 2024, hasta alcanzar los 1.544 euros por metro cuadrado, mientras que el precio de las viviendas tipo unifamiliar promedió los 787 euros (+11,8%).

En todas las comunidades autónomas se experimentó un encarecimiento en el precio de la vivienda en 2025, con aumento de doble dígito en Región de Murcia (+14,4%), Cantabria (+14,4%), Comunidad de Madrid (+13,3%) e Islas Canarias (+12%).

También se incrementó el precio en Castilla-La Mancha (+9,6%), Comunidad Valenciana (+9,4%), Extremadura (+9,2%), Cataluña (+9,1%), Islas Baleares (+8,9%), Asturias (+8,7%), País Vasco (+8,1%), Aragón (+7,8%), Navarra (+7,5%), Castilla y León (+6,6%), Galicia (+4,7%), La Rioja (+4,6%) y Andalucía (+4,2%).

De esta manera, los precios por metro cuadrado superaron la media nacional en Islas Baleares (4.061 euros), Comunidad de Madrid (3.463 euros), País Vasco (2.995 euros), Cataluña (2.323 euros) e Islas Canarias (2.177 euros).

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS

Por su lado, los préstamos para adquisición de vivienda en la región aumentaron un 7,3%, hasta las 65.895 operaciones, con una cuantía promedio de 278.077 euros, lo que supone un incremento interanual del 20,5%.

A nivel nacional, los nuevos préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda aumentaron un 13,7% en 2025, hasta las 389.090 operaciones, y su cuantía promedio se incrementó un 11,8% anual, situándose en los 173.989 euros.

Los nuevos préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda aumentaron en todas las comunidades y se experimentaron subidas mayores a la media nacional en Extremadura (+21,2%), Asturias (+18,7%), Castilla-La Mancha (+18,7%), Aragón (+18,7%), Cataluña (+18,5%), Galicia (+17,6%), Castilla y León (+17,2%), Región de Murcia (+15,9%) y La Rioja (+15,6%).

En cuanto a la cuantía promedio de los nuevos préstamos para adquisición de vivienda, hubo aumentos en dieciséis autonomías, destacando la Comunidad de Madrid (+20,5%), Cantabria (+13,8%), Región de Murcia (+13,6%), Comunidad Valenciana (+12,9%), Islas Canarias (+11,8%) y Castilla-La Mancha (+11,7%). En el lado contrario, La Rioja presenta una variación negativa del 0,8%.