La Comunidad activa el protocolo Meteomur y la preemergencia de Protección Civil por la ola de calor

Imagen de archivo del cierre de accesos a los espacios naturales protegidos - CARM

MURCIA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias tiene activado desde el inicio de la ola de calor el Protocolo de Aviso y Seguimiento de Meteorología Adversa en la Región de Murcia (Meteomur), al tiempo que ha decretado la fase de preemergencia del Plan Territorial de Protección Civil.

El protocolo establece que un aviso de fenómenos meteorológicos adversos de nivel naranja o rojo puede suponer peligro para la población, extremo en el caso del nivel rojo, y obliga a trasladar esta información a los ayuntamientos afectados, las consejerías implicadas, los servicios de bomberos y Cruz Roja, según ha informado el Gobierno regional.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido para este jueves avisos por altas temperaturas de nivel rojo en la Vega del Segura y en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, donde se prevén máximas de hasta 44 grados.

Además, mantiene el aviso naranja en el Altiplano, con temperaturas de hasta 42 grados, y en el Noroeste, donde podrían alcanzarse los 40 grados.

De forma paralela, y en coordinación con las autoridades sanitarias, Emergencias está difundiendo consejos de autoprotección para la población, mientras que la Consejería de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor ha adoptado medidas extraordinarias en los terrenos forestales para reducir el riesgo de incendios.

La Consejería de Salud ha recordado las recomendaciones para minimizar el impacto de las altas temperaturas sobre la salud, especialmente entre los colectivos más vulnerables.

La Comunidad participa en el Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos del Exceso de Temperaturas sobre la Salud y publica diariamente en el portal Murciasalud la previsión de temperaturas, el nivel de riesgo y las recomendaciones de protección.

Entre los consejos figuran permanecer el mayor tiempo posible en lugares frescos, realizar comidas ligeras con abundantes frutas y verduras, evitar el consumo excesivo de bebidas con cafeína, alcohol o azúcar y limitar la actividad física a las primeras o últimas horas del día.

El Ejecutivo regional advierte de que las altas temperaturas pueden provocar golpes de calor, dermatitis, quemaduras, insolación, calambres o síncopes, además de otras consecuencias de mayor gravedad.

PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES

En materia de prevención de incendios forestales, la Consejería de Medio Ambiente mantiene activas hasta el próximo domingo las medidas extraordinarias en los terrenos forestales de la Región.

Entre ellas figura la limitación del tránsito de vehículos y maquinaria a motor por viales que atraviesen montes, así como restricciones al uso de maquinaria que pueda generar chispas o calor.

Asimismo, permanecen prohibidos el uso del fuego, el lanzamiento de material pirotécnico y la celebración de pruebas o competiciones de vehículos a motor cuyos recorridos discurran por terrenos forestales.

Además, los agentes medioambientales reforzarán la vigilancia en los espacios naturales protegidos y la Unidad de Defensa contra Incendios Forestales, adscrita al Plan Infomur, permanecerá en estado de alerta para intervenir con rapidez ante cualquier incidencia.

El Gobierno regional ha apelado a extremar la prudencia durante estos días, evitar cualquier actividad que pueda generar fuego, llamas o chispas y comunicar al Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' cualquier columna de humo o indicio de incendio forestal.