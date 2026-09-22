La Comunidad adelanta cuatro semanas los anticipos de la PAC y abona 18,37 millones a 6.000 agricultores

Archivo - Imagen de agricultores trabajando en un cultivo de secano en una foto de archivo. - CARM - Archivo

MURCIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad Autónoma ha comenzado esta semana a abonar los anticipos de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), cerca de cuatro semanas antes de la fecha habitual, fijada el 16 de octubre, según ha informado el Gobierno regional.

En esta primera fase, un total de 6.000 agricultores de la Región de Murcia recibirán 18,37 millones de euros en concepto de anticipos.

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, ha destacado el "esfuerzo extraordinario" realizado por la Administración regional para agilizar los trámites y adelantar el abono de estas ayudas.

"Conocemos de primera mano la situación tan sensible y compleja que atraviesan nuestros agricultores y ganaderos debido a los costes de producción, la climatología y las dificultades del mercado. Por eso, desde el Gobierno regional sabíamos de la importancia de adelantar estos pagos tanto como fuera posible", ha señalado.

Buendía ha subrayado que el adelanto de los pagos permitirá "inyectar liquidez urgente a las explotaciones cuando más lo necesitan", al tiempo que ha defendido que esta medida contribuirá a garantizar su viabilidad.

"El Gobierno regional está al lado de los agricultores y ganaderos con hechos, no solo con palabras. Adelantarnos cerca de cuatro semanas en el pago de estos anticipos es una decisión prioritaria", ha afirmado.

Con esta actuación, la Comunidad Autónoma pretende facilitar recursos a las explotaciones agrarias y reforzar la competitividad y continuidad del sector agrario de la Región de Murcia.