La Comunidad advierte de que no avalará un nuevo sistema sin una financiación "justa" para la Región

La consejera de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, Marisa López Aragón, en el pasado CPFF. - CARM

MURCIA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de la Región de Murcia ha reclamado este martes que la reforma del Sistema de Financiación Autonómica se negocie con "transparencia" y en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), con la participación de todas las comunidades autónomas, y ha rechazado un modelo que, según ha denunciado, nazca de un acuerdo bilateral entre el Gobierno central y Cataluña.

Así lo ha trasladado el Ejecutivo autonómico durante la reunión técnica del CPFF celebrada este martes, previa al encuentro convocado para el próximo 29 de julio entre el Ministerio de Hacienda y los consejeros autonómicos para abordar la reforma del sistema.

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Marisa López Aragón, ha defendido que una reforma que determina la financiación de servicios públicos esenciales "no puede ser el resultado de una negociación bilateral para después presentar el resultado al resto de comunidades autónomas".

"El nuevo sistema debe construirse entre todos, en el seno del CPFF, con criterios objetivos, transparencia y los mismos derechos para todas las comunidades", ha afirmado.

La titular de Hacienda también ha criticado la forma en la que el Ministerio ha trasladado la documentación a las autonomías, al asegurar que fue remitida "a última hora del pasado viernes", con escaso margen para su estudio, de forma fragmentada y facilitando a cada comunidad únicamente sus propios datos.

En este sentido, ha reclamado una mayor transparencia durante el proceso y ha sostenido que "para valorar con rigor un nuevo sistema de financiación necesitamos conocer el modelo en su conjunto y disponer de los datos de todas las comunidades".

"No es posible analizar una reforma de esta trascendencia con una visión parcial de la información", ha añadido.

Asimismo, el Ejecutivo murciano ha solicitado al Ministerio que explique el impacto que podría tener sobre el conjunto del sistema cualquier modificación relacionada con la gestión tributaria en Cataluña."Cualquier decisión que afecte a los recursos comunes debe explicarse con absoluta claridad y analizarse con todas las comunidades autónomas", ha señalado la consejera.

López Aragón ha advertido además de que la propuesta planteada por el Ministerio no resuelve la infrafinanciación que, según sostiene el Gobierno regional, sufre la Comunidad Autónoma. "Con el nuevo planteamiento pasamos de ser la comunidad peor financiada a ocupar la tercera peor posición. Pasar de ser los últimos a los terceros por la cola no soluciona el problema", ha afirmado.

En este sentido, ha recordado que el propio Ministerio reconoce la situación de la Región, aunque ha lamentado que la propuesta "sigue sin garantizar una financiación justa para los murcianos".

La consejera también ha rechazado que el incremento del endeudamiento pueda plantearse como una solución a la falta de recursos. "La solución no puede ser que, como recibimos menos recursos, podamos endeudarnos más. La deuda se devuelve y termina siendo pagada por los ciudadanos. La Región necesita una financiación justa, estable y suficiente, no trasladar al futuro el coste de la desigualdad que genera el sistema actual", ha asegurado.

De cara a la reunión del CPFF prevista para el próximo 29 de julio, López Aragón ha avanzado que el Gobierno regional mostrará su rechazo si el Ministerio mantiene una propuesta que sitúe a Murcia entre las comunidades peor financiadas. "Defendemos una negociación multilateral, criterios transparentes y recursos suficientes para prestar los servicios públicos en condiciones equivalentes", ha indicado.

Finalmente, ha insistido en que el Ejecutivo autonómico seguirá reclamando "un trato justo para la Región de Murcia, sin privilegios y sin que el código postal determine la calidad de los servicios públicos que recibe un ciudadano".