La Comunidad aprueba 800.000 euros en ayudas para 301 viticultores afectados por la sequía y el pedrisco

MURCIA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, ha aprobado la concesión de 775.960 euros en ayudas a 301 viticultores afectados por la sequía prolongada, el pedrisco y otras inclemencias meteorológicas, con el objetivo de compensar las pérdidas que sufrieron.

Se trata de viticultores que no pudieron acceder previamente al programa de ayudas de la Comunidad para la vid de secano.

El importe máximo que recibirá cada viticultor será de 10.000 euros, mientras que la ayuda mínima será de 300 euros, con el objetivo de contribuir a mantener la actividad agraria y evitar el abandono de explotaciones en un contexto de creciente presión climática y económica.

Al compensar parcialmente las pérdidas económicas sufridas, la Comunidad busca mantener la actividad agraria, evitar el abandono de viñedos y apoyar a un sector que desempeña un papel esencial en el territorio, tanto en términos económicos como paisajísticos.

Además, se ha tenido en cuenta las dificultades que atraviesa el sector en España, con un incremento sostenido de costes, crecientes tensiones comerciales y dificultades climáticas.