La Comunidad aprueba subvenciones para mejorar la conservación de dos BIC en Cieza y La Unión

MURCIA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, ha aprobado este jueves dos subvenciones directas por un total de 123.201 euros a los Ayuntamientos de Cieza y La Unión para impulsar actuaciones de conservación en dos Bienes de Interés Cultural (BIC) de especial relevancia en la Región de Murcia: la Cueva del Arco, en Cieza, y el Mercado Público de La Unión.

Por lo que respecta a La Unión, se ha concedido una subvención de 74.801 euros al Consistorio para rehabilitar los veinte quioscos exteriores del Mercado Público, uno de los principales exponentes del modernismo en la Región y sede del Festival Internacional del Cante de las Minas.

La intervención actuará sobre elementos deteriorados por el paso del tiempo, mejorará las condiciones de conservación y reforzará la integración estética del conjunto arquitectónico, con el objetivo de avanzar hacia su transformación en un centro cultural activo durante todo el año.

Declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 1975, el inmueble tiene una antigüedad de 115 años, a lo largo de los cuales ha desempeñado diferentes funciones.

La primera y más representativa fue la de mercado público, uso para la que fue construido y que desempeñó hasta finales de la década de los años setenta del siglo XX.

En el caso de la Cueva del Arco de Cieza, la ayuda asciende a 48.400 euros, y facilitará llevar a cabo una intervención arqueológica que permitirá estudiar y proteger la nueva cavidad descubierta en 2022, de gran potencial arqueológico, geológico y espeleológico.

De esta forma, se llevará a cabo una primera fase de análisis de dicha cavidad desde el punto de vista medioambiental y de su estado de conservación, así como una primera aproximación arqueológica.

La relevancia de la Cueva del Arco, reconocida desde 1998 por la Unesco dentro del Arte Rupestre del Arco Mediterráneo, radica principalmente en su utilidad para conocer mejor el periodo del Paleolítico.

Así, constituye uno de los pocos yacimientos de todo el Levante peninsular en el que se puede documentar la transición entre los últimos Neandertales y los primeros humanos modernos.