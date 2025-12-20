La Comunidad colabora con 40.000 euros en la restauración de una casamata del Fuerte de Navidad en Cartagena

Una vista del Fuerte de Navidad, situado en Cartagena. - CARM

MURCIA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural, ha otorgado al Ayuntamiento de Cartagena una subvención de 40.000 euros para la restauración de la casamata número uno del Fuerte de Navidad de la ciudad portuaria. En los últimos años, la casamata número uno ha sufrido procesos de degradación derivados de antiguas intervenciones inadecuadas, la acción de agentes ambientales y la acumulación de sales.

La actuación prevista tiene como finalidad recuperar la funcionalidad estructural y la lectura estética de los elementos constructivos, así como evaluar la eficacia de los tratamientos aplicados para su posible extensión al resto del conjunto defensivo. El proyecto contempla trabajos de restauración y conservación en el interior de la casamata, así como actuaciones específicas en el extradós de la bóveda. El presupuesto total de ejecución asciende a 82.770 euros.

Esta ayuda se enmarca en el Plan Estratégico de Subvenciones (PES), orientado a proteger y conservar los bienes del Patrimonio Cultural de la Región de Murcia, facilitar su disfrute por la ciudadanía y promover la difusión del patrimonio histórico, artístico, científico y técnico, tanto mueble como inmueble.

FUERTE DE NAVIDAD

El Fuerte o Batería de Navidad, donde se ubica la casamata, está declarado Bien de Interés Cultural y constituye un testimonio excepcional de la evolución histórica, arquitectónica y tecnológica de la defensa de Cartagena desde el siglo XVII hasta su actual condición de patrimonio cultural abierto a la ciudadanía.

De estilo neoclásico y carácter multicrónico, el conjunto presenta fases constructivas de los siglos XVII, XVIII y XIX, conservándose hoy una fortaleza levantada en la segunda mitad del siglo XIX, orientada al mar y situada en una posición estratégica a la entrada del puerto. Tras su uso militar hasta mediados del siglo XX y un posterior periodo de abandono, su restauración en 2005 permitió su recuperación y apertura como Centro de Interpretación de la Arquitectura Defensiva de Cartagena y el Mediterráneo, consolidándolo como un espacio de referencia para la divulgación del patrimonio militar.

El fuerte representa un elemento de singular interés para la historia militar de Cartagena y de la ingeniería casamatada decimonónica española. Su valor se ve reforzado por su entorno inmediato, donde se localizan otros bienes protegidos como la Torre de Navidad, de origen en el siglo XVII, y el Faro de Navidad, conformando un paisaje cultural de alto valor histórico, artístico y simbólico.