La Comunidad concederá la Medalla de Oro de la Región de Murcia a José Ballesta

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, saluda al alcalde de Murcia, José Ballesta
El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, saluda al alcalde de Murcia, José Ballesta - CARM
Europa Press Murcia
Publicado: martes, 12 mayo 2026 17:19
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MURCIA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno autonómico concederá, a título póstumo, la Medalla de Oro de la Región de Murcia a José Ballesta, fallecido el pasado domingo a los 67 años, como reconocimiento a su "extraordinaria labor" al frente de la Alcaldía de Murcia.

De esta manera, el Ejecutivo regional presidido por Fernando López Miras otorgará la máxima distinción civil de la Comunidad Autónoma a "un alcalde ejemplar", reconocido por su "trabajo incansable, entrega y dedicación" al servicio de los murcianos.

La Comunidad considera que José Ballesta es "digno merecedor" de este reconocimiento por su "amor y pasión por Murcia" y por una "vocación de servicio público" que debe servir de referente para la política actual.

La distinción será entregada a sus familiares el próximo 9 de junio, durante el acto institucional con motivo del Día de la Región de Murcia, según ha informado el Gobierno regional.

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