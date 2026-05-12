La Comunidad concederá la Medalla de Oro de la Región de Murcia a José Ballesta

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, saluda al alcalde de Murcia, José Ballesta - CARM

MURCIA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno autonómico concederá, a título póstumo, la Medalla de Oro de la Región de Murcia a José Ballesta, fallecido el pasado domingo a los 67 años, como reconocimiento a su "extraordinaria labor" al frente de la Alcaldía de Murcia.

De esta manera, el Ejecutivo regional presidido por Fernando López Miras otorgará la máxima distinción civil de la Comunidad Autónoma a "un alcalde ejemplar", reconocido por su "trabajo incansable, entrega y dedicación" al servicio de los murcianos.

La Comunidad considera que José Ballesta es "digno merecedor" de este reconocimiento por su "amor y pasión por Murcia" y por una "vocación de servicio público" que debe servir de referente para la política actual.

La distinción será entregada a sus familiares el próximo 9 de junio, durante el acto institucional con motivo del Día de la Región de Murcia, según ha informado el Gobierno regional.