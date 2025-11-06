La Comunidad considera que la decisión de Junts de vetar las leyes de Sánchez supone "finiquitar" la legislatura

MURCIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, ha asegurado que la decisión de Junts de vetar todas las leyes del Gobierno de Pedro Sánchez supone "finiquitar" la legislatura. "No pueden pisar la calle, no pueden gobernar, no pueden presentar presupuestos, no pueden hacer nada para mejorar la calidad de vida de la gente", ha lamentado.

A preguntas de los medios de comunicación tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, celebrado en el Palacio de San Esteban, Ortuño ha afirmado que el Ejecutivo de Sánchez "ha hecho poco o está haciendo muy poco por resolver los problemas de la gente" y que está "más ocupado y preocupado por defenderse de los múltiples casos de corrupción".

"Yo entiendo que esas declaraciones de Junts suponen finiquitar la legislatura", ha insistido el portavoz regional, que ha calificado esta situación como "la extremaunción a esta legislatura" y ha asegurado que al Gobierno de Sánchez "solo le queda el búnker de la Moncloa".

El portavoz ha criticado que el Gobierno de Sánchez esté "más ocupado y preocupado por defenderse de los múltiples casos de corrupción que conocemos día sí, día también, con informes de la UCO que cada vez implican a un mayor número de ministros".