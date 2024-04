La Comunidad destaca la conexión entre la gestión eficiente de los espacios naturales con el bienestar

MURCIA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad lidera unos de los proyectos puestos en marcha por la Unión Europea en materia medioambiental, en concreto el Interreg Europe GreenHealth, que tiene como objetivo la creación de vínculos entre las políticas de salud y medio ambiente.

Además, tiene por finalidad "la incorporación de iniciativas dirigidas al bienestar humano en los programas de las áreas protegidas que tengan un gran impacto positivo en la salud, a la vez que se mejora la concienciación, el conocimiento, la gestión y el uso público".

Así lo destacó, con motivo del Día Mundial de la Salud, la secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, María Cruz Ferreira, que añadió que "intuitivamente advertimos que los bosques y en general los espacios naturales bien conservados nos sientan bien, pero esta sensación ahora es un hecho comprobado por la ciencia mediante numerosos estudios y publicaciones".

En este sentido, son varias las actividades que se van a llevar a cabo, como la II Ruta Solidaria NaturActívate, a la que se suman el Servicio de Información del Monumento Natural Monte Arabí por segundo año consecutivo.

Organizada por el Centro de Salud Mariano Yago y la Asociación de Yecla de Afectados de Cáncer, también cuenta con el apoyo y colaboración del Servicio Murciano de Salud a través del proyecto 'Cuidamos de ti' y el Ayuntamiento de Yecla.

A su vez, el Servicio de Información del Parque Regional de Sierra Espuña desarrolla diversas actividades de conexión con la naturaleza que permiten a los usuarios conocer técnicas para mejorar y prevenir enfermedades y, al mismo tiempo, recibir los numerosos beneficios sobre la salud y la felicidad que nos brinda la naturaleza.

María Cruz Ferreira afirmó que "entre otros muchos servicios que brindan a la sociedad, los espacios naturales son escenarios privilegiados para el contacto y la conexión con la naturaleza, y proporcionan múltiples beneficios para nuestra salud".

El proyecto Interreg Europe GreenHealth que lidera la Región de Murcia lo integran los siguientes territorios e instituciones: Podkarpackie Region (Polonia); Public Institution for the management of Protected Natural Areas of Dubrovnik-Neretva County (Croacia); Northern and Western Regional Assembly (Irlanda); The Presov Self-Governing Region (Eslovaquia); Kullaberg Nature Reserve (Suecia); y EUROPARC Federation (Alemania) como asesor.

DESAFÍOS DE SALUD PÚBLICA

Aumentar la sensibilización sobre el hecho de que los bosques son esenciales para el bienestar de todas las personas y generar un entorno propicio en que puedan beneficiarse de ellos puede ayudar a transformar las interacciones de las personas con los ecosistemas forestales, especialmente en un mundo en rápido proceso de urbanización.

Al mismo tiempo, afrontamos desafíos de salud pública causados por un predominante estilo de vida sedentario y urbano, por el creciente aislamiento social y por el envejecimiento de la población.

"Estos proyectos mejoran la salud pública y el bienestar para todos, protegiendo, restaurando e invirtiendo en la biodiversidad y mostrando al personal sanitario y al resto de los ciudadanos los beneficios del contacto con la naturaleza y la realización de ejercicios saludables", concluyó la secretaria autonómica.