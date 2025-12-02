La Comunidad destaca que la Región "avanza con paso firme hacia un mercado laboral cada vez más sólido"

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, en rueda de prensa - CARM

MURCIA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, ha destacado este martes, tras conocer el descenso del paro registrado en noviembre, que "la Región avanza con paso firme hacia un mercado laboral cada vez más sólido y competitivo", según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

López Aragón ha indicado que estos datos, "los mejores" de los últimos 18 años, "no son fruto de la casualidad, sino del trabajo constante, de la estabilidad institucional y de unas políticas económicas orientadas a generar confianza y a favorecer la creación de empleo".

Desde el Ejecutivo regional han señalado que tanto el paro como la afiliación a la Seguridad Social "vuelven a registrar cifras históricas, que consolidan una tendencia positiva que se ha mantenido mes tras mes durante todo el ejercicio".

En concreto, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, la Región cerró noviembre con 74.520 personas desempleadas, lo que supone 5.523 parados menos que hace un año. Este descenso del 6,90 por ciento interanual se traduce en el nivel de paro "más bajo en un mes de noviembre desde 2007".

En comparación mensual, el desempleo se redujo en 782 personas, un descenso del 1,04 por ciento, que sitúa a la Región como la quinta comunidad con mayor caída relativa del paro, compartiendo posición con el País Vasco. Se trata de "una mejora más intensa que la experimentada en el conjunto del país", ha destacado la Comunidad.

En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, el Ejecutivo regional ha recordado que cerró noviembre con 682.523 afiliados medios a la Seguridad Social, lo que supone "el registro más alto para este mes en toda la serie histórica".

Respecto a noviembre de 2024, la afiliación ha aumentado en 20.927 personas, un 3,16 por ciento más, mientras que en términos mensuales creció en 5.938 afiliados (0,88 por ciento).

En contraste, el conjunto del país registró un descenso del 0,07 por ciento, lo que sitúa a la Región 0,95 puntos por encima del crecimiento nacional y como la tercera comunidad autónoma con mayor incremento relativo mensual.

La consejera ha subrayado que "el dinamismo empresarial y la confianza de quienes generan empleo son hoy unos de los grandes motores de crecimiento de la Región. Estos datos demuestran que Murcia avanza más rápido que el conjunto de España".

IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO Y AL TRABAJO AUTÓNOMO

En lo que respecta al empleo autónomo, desde la Comunidad han subrayado que "continúa creciendo de forma sostenida" en la Región. En concreto, en noviembre el número de trabajadores por cuenta propia se situó en 106.066.

Esta cifra supone que la Región de Murcia cuenta con 1.688 autónomos más que hace un año (1,62 por ciento) y 419 más que el mes pasado (0,40 por ciento).

La consejera ha resaltado que "mientras el Gobierno central aumenta las cargas y limita los incentivos para los autónomos, en la Región de Murcia hacemos justo lo contrario: facilitamos, impulsamos y protegemos a quienes deciden poner en marcha una iniciativa económica. Ellos son los que crean empleo, riqueza y oportunidades".

Con las previsiones "favorables" para la campaña de Navidad, "todo apunta a que la Región de Murcia cerrará 2025 con unas cifras de empleo altamente positivas, reforzando el posicionamiento de la Comunidad como uno de los territorios más dinámicos en materia de empleo a nivel nacional".

La consejera ha asegurado que "seguiremos trabajando con determinación para reforzar la competitividad de nuestro tejido productivo y potenciar el talento joven, dos de los grandes retos de los próximos años".