La Comunidad destina 19,1 millones a formación para desempleados adaptada a las necesidades de las empresas

Un momento de la presentación del estudio sobre las necesidades formativas para empresas y trabajadores del SEF. - CARM

MURCIA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional destinará en 2026 un total de 19.147.489 euros a formación especializada para personas desempleadas, con el objetivo de adaptar la oferta del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) a las necesidades del mercado laboral, especialmente en sectores como la industria y la construcción.

Así lo ha anunciado este viernes el consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, durante la presentación del nuevo estudio de prospección de necesidades formativas elaborado por el SEF en colaboración con 770 empresas de la Región.

Las conclusiones del informe han permitido rediseñar la oferta formativa dirigida a los sectores de industria y construcción a partir de las necesidades detectadas por las propias empresas y de las tasas de inserción laboral de las distintas especialidades, según ha informado la CARM.

En concreto, el Gobierno regional ha destinado más de cuatro millones de euros a formación vinculada al sector industrial y 1,2 millones a la construcción. Además, la convocatoria para otros sectores cuenta con una partida de 13,8 millones de euros.

Las convocatorias para desarrollar acciones formativas en especialidades vinculadas al área industrial y para la formación de desempleados permanecerán abiertas hasta el 20 de septiembre para las entidades de formación acreditadas.

El estudio señala que el 55,8% de las empresas encuestadas identifica necesidades formativas en sus plantillas. Este porcentaje se eleva al 61,42% en la industria y al 59,06% en la construcción. La detección de estas necesidades aumenta además en función del tamaño de las empresas, desde el 45,69% entre las compañías de menos de diez trabajadores hasta el 84,62% entre las de más de 250 empleados.

El informe se ha elaborado a partir de una muestra representativa del tejido empresarial regional, con la participación de empresas de los sectores de agricultura, construcción, industria y servicios.

La recogida de datos se realizó durante el primer trimestre de 2026 y el análisis tiene en cuenta el sector de actividad, el tamaño de la empresa y la distribución territorial por comarcas.

Marín ha señalado que la información obtenida permite "diseñar y planificar la oferta formativa" del SEF y anticiparse a las necesidades futuras del mercado laboral.