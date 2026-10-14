La Comunidad destina más de 25 millones al proyecto 'Crisol' para reforzar la ciberseguridad de la Administración

La consejera de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, Marisa López Aragón, visita la empresa especializada en infraestructuras tecnológicas, centros de datos y ciberseguridad encargada de gestionar el proyecto ‘Crisol’ - CARM

MURCIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital destinará más de 25 millones de euros entre 2026 y 2030 a la plataforma 'Crisol', una infraestructura tecnológica orientada a reforzar la seguridad informática, el alojamiento de servidores y la recuperación de datos de la Administración.

La cuantía global del proyecto alcanzará los 27 millones de euros al sumar la participación de los ayuntamientos y entes autónomos adheridos, según ha informado la Comunidad en una nota de prensa.

La consejera del ramo, Marisa López Aragón, ha dado a conocer los detalles del despliegue este miércoles durante una visita a las instalaciones de la firma especializada en centros de datos y ciberseguridad adjudicataria de la gestión del sistema.

Entre los consistorios integrados en la plataforma figuran San Pedro del Pinatar, Cieza, La Unión, Molina de Segura, Los Alcázares, Totana, Mazarrón, Fuente Álamo, Caravaca de la Cruz y San Javier.

Asimismo, la red presta servicio al Instituto de Fomento (Info), el Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem), el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA) y Radiotelevisión de la Región de Murcia (RTRM).

La herramienta proporciona almacenamiento corporativo, virtualización, copias de respaldo, comunicaciones interconectadas entre centros de datos y planes de recuperación ante desastres informáticos.

"La transformación digital ofrece muchas oportunidades, pero también exige que seamos capaces de garantizar la seguridad de los sistemas y proteger la información. Y ese es el objetivo del Gobierno regional: modernizar nuestras infraestructuras y reforzar cada vez más la ciberseguridad de la Administración", ha dicho López Aragón.