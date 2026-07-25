La Comunidad destina más de 35.000 euros para impulsar el comercio local en Águilas

El director general de Impulso al Comercio, Innovación Empresarial e Industrias y Oficios Artesanales, Rafael Gómez, acompañado por la directora general de Competitividad y Calidad Turística, Eva Reverte, durante la visita a un establecimiento de Águilas - CARM

MURCIA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad destina más de 35.000 euros para financiar actuaciones en el municipio de Águilas dirigidas a la promoción, dinamización y reactivación de mercados de abastos, mercados ambulantes, adecuación de infraestructuras comerciales o actuaciones de revitalización y modernización de las zonas comerciales de los cascos históricos.

En concreto, y a través de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, se han destinado un total de 35.271 euros que van a permitir adquirir equipamiento para la celebración de ferias comerciales, como casetas, toldos, mobiliario y otros materiales.

Esta cantidad se enmarca en una línea de ayudas que tiene en marcha este departamento y al que se destinan un total de 1,2 millones de euros.

El director general de Impulso al Comercio, Innovación Empresarial e Industrias y Oficios Artesanales, Rafael Gómez, asistió este viernes a la inauguración de la Noche Blanca del Comercio de Águilas.

El responsable de Comercio ha subrayado que iniciativas como este evento "suponen un gran escaparate para el pequeño comercio, ya que se concentran la oferta y la demanda con un público altamente motivado y con buena predisposición, además de facilitar la presentación y demostración de los productos locales".

La Noche Blanca de Águilas es una iniciativa organizada por la Asociación de Comerciantes e Industriales de Águilas en colaboración con el ayuntamiento de la localidad para impulsar el comercio local y de proximidad que reúne a más de 400 comerciantes de la zona y de los que el 87 por ciento son autónomos y micropymes.