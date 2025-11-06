La Comunidad exige al Gobierno central que "impida" el acuerdo comercial UE-Marruecos sobre el tomate

MURCIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno autonómico, Marcos Ortuño, ha exigido este jueves al Ejecutivo central que "impida" el acuerdo comercial alcanzado por la Unión Europea y Marruecos porque, a su juicio, "daña mucho a la agricultura de nuestra región".

"El Gobierno de España tiene capacidad de veto y le exigimos que impida ese acuerdo con Marruecos", ha indicado Ortuño a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, celebrado en el Palacio de San Esteban.

El dirigente regional ha recordado que el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, transmitió al comisario de Agricultura, Christophe Hansen, en un reciente encuentro en Bruselas (Bélgica), su "disconformidad" con el acuerdo.

"La posición de la Región de Murcia y el gobierno regional es clara al respecto", ha dicho Ortuño, tras lo que ha indicado que López Miras también trasladó en esa reunión "la necesidad de establecer cláusulas espejo y de salvaguarda y de reforzar los controles en frontera para evitar la competencia desleal".