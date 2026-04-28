La Comunidad exige "responsabilidades" al Estado por el uso de material sin permisos en las obras del AVE a Cartagena

MURCIA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de la Región de Murcia ha exigido este martes "responsabilidades inmediatas" al Ejecutivo central tras constatar que las obras del AVE Murcia-Cartagena se suministran con materiales de una cantera sin autorización, según ha informado la Comunidad.

El director general de Industria, Energía y Minas, Federico Miralles, ha solicitado aclarar "cuánto material sin certificar se ha instalado ya" en el tramo Torre Pacheco-Cartagena.

Esta reclamación se produce después de que el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, asegurara que el Ejecutivo de España actúa con "máximo rigor" y trasladara la responsabilidad de la vigilancia de las canteras a la Comunidad.

En respuesta a estas declaraciones, Federico Miralles ha pedido al delegado que "no eche balones fuera" y ha defendido que su departamento clausuró la actividad de la cantera "en menos de 24 horas" tras una inspección técnica realizada el pasado viernes.

"Sin nuestra actuación, el Gobierno de España seguiría hoy permitiendo la entrada de material sin autorización en el trazado del AVE", ha aseverado. Desde el Ejecutivo autonómico consideran "inaceptable" que se desvíe la atención hacia trámites burocráticos.

"La seguridad no es negociable y los ciudadanos deben saber qué tipo de control está llevando a cabo el Gobierno de España en una obra donde el Estado permite estas irregularidades", ha señalado Miralles, quien ha recordado el precedente de Adamuz como ejemplo de "falta de rigor".

COMPETENCIAS Y SUPERVISIÓN

El director general ha subrayado que la responsabilidad de supervisar la procedencia de los materiales recae "íntegramente" en el promotor de la obra, el Gobierno de España: "No corresponde a la Comunidad vigilar las obras del Estado; es responsabilidad exclusiva del Gobierno central explicar cómo es posible que se les pasen por alto irregularidades de este calibre en sus propios proyectos".

Finalmente, el Gobierno regional ha exigido al Ministerio de Transportes que garantice que no existe riesgo para la seguridad, mientras que la Delegación del Gobierno ha confirmado que las obras "no se han suspendido" y que solo se ha paralizado el suministro procedente de la cantera investigada por el SEPRONA.