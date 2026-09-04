La Comunidad financia con 30.000 euros la mejora de la accesibilidad de la piscina de Ulea

La directora general de Competitividad y Calidad Turísticas, Eva Reverte, junto al alcalde de Ulea, Víctor Manuel López Abenza, durante la visita a las instalaciones de la piscina municipal. - CARM

MURCIA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad, a través de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, mejora la accesibilidad de la piscina municipal de Ulea con la realización de diferentes actuaciones. La inversión de 29.986 euros ha permitido eliminar barreras y facilitar el uso de las instalaciones a personas con discapacidad o movilidad reducida.

La directora general de Competitividad y Calidad Turísticas, Eva Reverte, visitó hoy las instalaciones para conocer las mejoras realizadas junto al alcalde de Ulea, Víctor Manuel López Abenza, y destacó que "la accesibilidad se traduce en soluciones concretas que permiten utilizar los espacios con mayor autonomía, seguridad y comodidad".

Entre las actuaciones ejecutadas se encuentra la instalación de un elevador hidráulico para acceder a la piscina; la adaptación de accesos, duchas y baños; y la creación de un itinerario accesible dentro del recinto. La intervención también ha incorporado pictogramas, señalización en braille y alto relieve, bandas guía, sistemas sonoros y luminosos para situaciones de emergencia.

Asimismo, se ha creado una plaza reservada para personas con movilidad reducida y se han instalado alarmas en baños y vestuarios. El proyecto contempló la realización de medidas de accesibilidad física, sensorial y cognitiva, con el objetivo de que las instalaciones puedan ser utilizadas en mejores condiciones por el mayor número posible de personas.

Durante la visita, Reverte recordó que "el Gobierno de la Región de Murcia está impulsando inversiones que tienen una repercusión directa en la experiencia de las personas y que ayudan a que nuestros recursos turísticos sean más inclusivos". La directora general añadió que "avanzar en accesibilidad es avanzar también en calidad turística, porque un destino de calidad debe ofrecer condiciones adecuadas para todas las personas".