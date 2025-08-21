La Comunidad implanta un sistema de atención preferente para evitar esperas a personas mayores y con discapacidad

La Consejería de Hacienda y el Cermi han formado ya en atención inclusiva a más de 150 empleados públicos

MURCIA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad ha implantado un sistema denominado 'Citas centradas en las personas', destinado a ofrecer atención preferente y mayor tiempo a personas mayores y a personas con discapacidad con el fin de evitar esperas innecesarias, según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

Este nuevo modelo, puesto en marcha a través de la Dirección General de Calidad, Simplificación Administrativa e Inspección de Servicios, supone en concreto que estos colectivos pueden acceder de manera preferente a las oficinas de atención a la ciudadanía entre las 9.30 horas y las 13.30 horas, además de disponen de más tiempo de atención asignado a cada cita, establecido en 30 minutos.

La directora general de Calidad, Simplificación Administrativa e Inspección de Servicios, Patricia Martínez, ha explicado que este servicio completa y amplía el servicio de cita dirigido a personas mayores de 60 años que había hasta ahora en las Oficinas de Asistencia en Materia de Registros de la Administración regional, en el que se ha atendido ya a cerca de 1.500 personas mayores.

Esta medida forma parte del Plan Estratégico de Atención a la Ciudadanía 2025-2027 'Implica2', una iniciativa que incluye diversas medidas y acciones específicas para acercar la Administración regional a los ciudadanos, mejorando la calidad en la atención y tratando de asegurar la plena accesibilidad a sus servicios.

Para desarrollar algunas de estas actuaciones, la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital firmó un convenio de colaboración con el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de la Región de Murcia (Cermi) para elaborar y poner en práctica un protocolo de atención inclusiva, para personas con discapacidad, en las oficinas de atención a la ciudadanía de la Comunidad.

"Es un protocolo con el que queremos garantizar una atención accesible a las personas con diferentes tipos de discapacidad, y para ello es fundamental formar y concienciar a los empleados públicos, que son el rostro visible de la administración", ha explicado Martínez.

Para ello, y dentro de dicho protocolo, durante el mes de junio se llevaron a cabo varios cursos sobre atención inclusiva a personas con discapacidad, en los que ya se han formado más de 150 empleados públicos.

En los cursos, impartidos por expertos y técnicos de las diferentes entidades adheridas a Cermi, en los que también participaron personas con diferentes tipos de discapacidad (física, cognitiva, visual o auditiva) se analizaron aspectos relacionados con la discapacidad y la accesibilidad universal, sus diferentes tipologías y barreras.