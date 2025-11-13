La Comunidad impulsa la marca 'Festivales Región de Murcia' con una ayuda de 2,2 millones a las promotoras

MURCIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, ha autorizado al Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia (ICA) el gasto de 2.200.000 euros en una subvención directa a los promotores privados de festivales de música en vivo de la Región de Murcia, con el objetivo de asegurar la celebración de este tipo de eventos y promocionar la marca 'Festivales Región de Murcia'.

Esta ayuda se enmarca en la estrategia del Gobierno regional para "consolidar la Región de Murcia como un destino de referencia en el ámbito musical y cultural", han señalado.

Así, la Comunidad ha valorado que los festivales en vivo se han convertido en un "motor de atracción turística y económica", capaces de movilizar a miles de visitantes cada año y de generar un importante retorno para el territorio a través del alojamiento, la hostelería y el comercio local.

Además de su impacto económico, estos eventos "fortalecen el tejido cultural y creativo, fomentan la colaboración entre instituciones y promotores privados y proyectan la imagen de la Región como un espacio dinámico, abierto y con una oferta cultural de calidad".

La Región de Murcia cuenta con 25 eventos musicales a lo largo de todo el año, englobados bajo la marca 'Festivales de la Región de Murcia', que han multiplicado por tres su número de asistentes desde su puesta en marcha en 2019, alcanzando el pasado año los 600.000 espectadores.

Este crecimiento sostenido viene acompañado de un notable impacto económico, con una previsión de cierre del ejercicio 2025 de 40 millones de euros generados en el conjunto de la Región a través de la venta de entradas, el alojamiento, la restauración y la repercusión mediática.