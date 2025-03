La Comunidad impulsa por primera vez planes de igualdad en pequeñas empresas para promover la conciliación y equidad

López Miras destaca que desde el Ejecutivo autonómico "vamos a seguir comprometidos con garantizar la igualdad de oportunidades"

MURCIA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha anunciado este viernes que la Comunidad impulsará este año, por primera vez, planes de igualdad en aquellas empresas que por ley no están obligadas a tenerlo. El objetivo es promover la conciliación y la equidad de género en empresas que cuentan con una plantilla de entre 10 y 49 trabajadores.

"Son empresas que nunca han estado obligadas a hacer estos planes por ley, pero ahora, gracias al apoyo que les vamos a ofrecer desde la Comunidad, incentivaremos su puesta en marcha", ha informado López Miras durante el acto de entrega de los Premios 8 de Marzo de la Comunidad, celebrados en el Auditorio Víctor Villegas, y que reconocen la labor de personas y entidades que destacan por su implicación en la defensa de la igualdad de oportunidades.

El presidente ha aclarado que se trata de "empresas que cuentan con menos de 50 trabajadores en su plantilla y que también requieren de medidas y actuaciones específicas para reducir la brecha entre hombres y mujeres. Queremos ayudarles y asesorarles para implantar, por ejemplo, programas que favorezcan la conciliación personal, familiar y laboral".

El Gobierno regional considera que las empresas son una pieza clave en la aplicación de políticas y acciones que promuevan la igualdad, por lo que seguirá desarrollando este tipo de iniciativas en las organizaciones, sea cual sea su tamaño, para que mujeres y hombres ocupen el mismo escalón en la sociedad.

Durante su intervención, López Miras ha resaltado que desde su Ejecutivo "vamos a seguir comprometidos con garantizar la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, en todos los ámbitos".

RECONOCIDAS CON LOS PREMIOS 8M

En esta edición de los Premios 8 de marzo de la Comunidad, la fundadora y vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Niños con Cáncer de la Región de Murcia (Afacmur) e integrante de la ONG Cirugía Solidaria, Concepción Martínez, ha sido distinguida como 'Mujer del Año'. Se ha valorado su labor para mejorar la vida de las personas, sobre todo de las más vulnerables, y el haberse convertido en un referente para otras mujeres.

En el ámbito social, el jurado también ha reconocido la labor de la cartagenera María del Pilar Vidal como guardia civil del equipo VioGen de Calpe y por haberse convertido en la primera mujer en alcanzar la categoría nacional como árbitro de fútbol dentro del Comité Murciano de Tercera División.

Por su parte, en la modalidad de colectivos destacados por su trabajo a favor de la igualdad, el reconocimiento ha sido para la empresa lorquina de transporte y logística Andamur, por su proyecto 'Wow Women on the Way'. Esta iniciativa da visibilidad a la mujer en el mundo del transporte.

En estos galardones, ha remarcado el presidente, "ponemos en valor a mujeres comprometidas y valientes que se han convertido en referentes para toda la Región de Murcia. Son un espejo en el que se pueden mirar los ciudadanos de esta tierra para ser cada día mejores".

También han recibido menciones especiales dentro del tejido asociativo de mujeres María Dolores Bolarín, del Centro de la Mujer de San Antolín (Murcia), y Agustina Moreno, de la Asociación de Encajeras de Bolillo Santa Florentina, de La Palma (Cartagena).