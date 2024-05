La Comunidad inicia el expediente para declarar el 'bando panocho' como Bien de Interés Cultural con carácter inmaterial

Estas composiciones literarias se documentan desde mediados del siglo XIX y se vincularon desde su origen al desfile del Bando de la Huerta



MURCIA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, a través de su Dirección General de Patrimonio Cultural, ha iniciado el expediente para la declaración del 'bando panocho' como Bien de Interés Cultural con carácter inmaterial, atendiendo a la petición hecha por Juan José Navarro Avilés, vicepresidente de la Asociación cultural L'Ajuntaera y cronista oficial de El Esparragal, y apoyada por la Federación de Peñas Huertanas.

La consejera Carmen Conesa ha recordado que, según la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, éste incluye los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural, según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado por las comunidades en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad. Lo que diferencia a este particular tipo de patrimonio respecto a otros es, principalmente, el trasfondo inmaterial asociado, compuesto por normas internas, ritmos, significados y símbolos compartidos, formando todo una unidad.

Y este es el caso de la tradición oral y las particularidades lingüísticas de comarcas y pueblos, lenguas y sus dialectos, jergas, léxicos y toponimias, incluyendo en este apartado la literatura y la historia oral.

La consejera ha explicado que en este ámbito se enmarca el 'bando panocho', "composición literaria que parte del lenguaje de la Huerta de Murcia, en romance octosílabo, con una introducción y varios apartados en los que se hacen observaciones sobre temas de actualidad y que se recita y se publica desde mediados del siglo XIX, con ocasión del Bando de la Huerta y que dio lugar a que notables escritores y expertos recitadores se aplicaran a la tarea de escribirlos y proclamarlos".

"Damos así respuesta y reconocimiento a un fenómeno popular, antiguo, extendido por muchos municipios de la Región de Murcia y algunos de provincias limítrofes y que merece ser conservado, estudiado y divulgado", ha subrayado Conesa.

Muchos fueron los autores de prestigio que se encargaron de escribir y de leer los bandos, destacando Joaquín López, Frutos Baeza, Martínez Tornel, Jara Carrillo o Pedro Díaz Cassou, entre otros.

La consejera ha concluido haciendo suyas las palabras del sacerdote y autor panocho José Muñoz, autor del libro de romances huertanos 'Jarmines y Alarises', cuando explicaba los porqués de su obra, y afirmaba que uno de ellos era "porque llevamos impreso en el alma el caudal de sentimientos que realmente se expresan con este modo de hablar, y con ánimo decidido de cooperar, en cuanto nos sea posible, a conservar un patrimonio tan atrayente".

NAVARRO REMEMORA LA HISTORIA DEL BANDO PANOCHO

Durante su intervención, el vicepresidente de la Asociación cultural L'Ajuntaera y cronista oficial de El Esparragal, Juan José Navarro Avilés, ha destacado que el panocho "es el habla de la huerta de Murcia según la Real Academia (RAE)", y ha aclarado que "no se debe confundir con el dialecto murciano, pues como vemos el panocho es solo su variedad huertana".

Ha recordado que el 'bando panocho' nació en 1851 con el desfile del Bando de la Huerta; un desfile al que "dio y sigue dando nombre". Así, ha puntualizado que, en ese cortejo, el alcalde pedáneo o 'perráneo' daba consejos a los huertanos cuando se desplazaban a Murcia capital.

Navarro ha rememorado que el primer autor del 'bando' oficial fue Joaquín López que después alternaría con José Martínez Tornel quien, a su vez, cedió el testigo a José Frutos Baeza. "Son los tres primeros clásicos escritores de 'bando' con el máximo respeto para el huertano", tal y como ha señalado.

En este sentido, ha recordado que Pedro Díaz Cassou ensalzó a Joaquín López como "el que mejor vistió, habló y escribió un panocho sin exageraciones ni caricaturas".

Por su parte, Martínez Tornel, huertano de Patiño, escribió en febrero de 1879 sobre la figura del 'perráneo' o alcalde pedáneo, señalando que "para escribir algo en huertano es necesario sentirlo, es necesario amar y conocer bien las costumbres sobre todos los sentimientos de la gente de la huerta".

José Frutos Baeza escribió en el prólogo de su libro titulado 'De mi tierra', en 1897: "Nunca en mis escritos panochos, según la palabra ya consagrada, me he inclinado del lado ridículo ni en el lenguaje ni en el fondo, por muchas razones".

Entre estas razones, Frutos Baeza consideraba que era "injusto pintar como zafios a los huertanos, confundiendo lamentablemente lo sencillo y lo ingenuo y gracioso, con lo chocarrero y burdo", tal y como ha relatado Navarro.

En este sentido, el vicepresidente de L'Ajuntaera ha recordado que el 'bando panocho' adoptó pronto --y conserva todavía-- la forma de romance octosílabo, con una introducción, varios apartados con advertencias y un remate.

Navarro ha puesto en valor que "es un patrimonio no solo ya de la huerta, sino de toda la Región porque, basado en el éxito que el 'bando panocho' tuvo en la capital, se extendió por toda la Región y hay bandos panochos de todas las comarcas de la Región", ha señalado.

"No es solo un patrimonio literario, que lo es, sino también lingüístico y etnográfico porque, si se repasan los bandos panochos desde sus inicios hasta ahora, vemos que se van reflejando todas las costumbres de Murcia y de su huerta", ha añadido el vicepresidente de L'Ajuntaera.

"Se trata, pues, de una composición nuestra única", tal y como ha ensalzado Navarro, quien ha subrayado que la historia del 'bando panocho', del Bando de la Huerta y, en general, de las Fiestas de Primavera, se puede ver en los tres volúmenes que sobre esta fiesta publicó Antonio Pérez Crespo.

Ha puesto en valor que toda la literatura en murciano existente "es testigo de que, evidentemente, así se hablaba". Además, Navarro ha enfatizado que "todavía conservamos mucho vocabulario".

"¿Quién no sabe lo que es una leja?", según Navarro, quien ha remarcado que "es algo que no saben en otros sitios de España". Se trata, ha añadido, de un ejemplo que "ojalá no se pierda" al igual que "otras muchas palabras".

"TAN SOLO PIDO UN POQUICO DE RESPETO" El acto de anuncio de la incoación del expediente se ha celebrado en la sede de la Federación de Peñas Huertanas, con la presencia del impulsor de la propuesta y representantes de la Federación de Peñas Huertanas y la Asociación Cultural L'Ajuntaera.

En el transcurso del mismo, el panochista Antonio López Vidal ha leído varias piezas panochas de la que fueron autores José Frutos Baeza, Nicolás Rex Planes y Francisco González Gallardo.

En el norte "se ríen con maldad de nuestro acento, de este idioma universal", tal y como ha exclamado López Vidal. "Pero no me da la gana pronunciar una 'S' para hacer los plurales; porque a mí me suena a señorito y porque queda más bonico alargando las vocales", ha subrayado.

"Y todos los adjetivos --cuando hablo, cuando escribo--, para hacerlos cariñosos los remato con el ico", tal y como ha relatado López Vidal. "Acho, acha, paere, maere, la zagala, los zagales son los palabros de este idioma tan bonico", ha zanjado.

"Es mi Región; esta es la lengua que he mamado y que hablamos aquí. No discrimino ni la impongo como hacen por ahí; tan solo pido un poquico de respeto para mis padres y para mi hijo", ha concluido.