La Comunidad invierte cerca de 800.000 euros en formación para dinamizar el empleo en San Javier

La directora general del SEF, Pilar Valero, junto con el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, durante la visita al centro Activa - CARM

SAN JAVIER (MURCIA), 25 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Empleo y Formación (SEF), dependiente de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, ha destinado este año una partida cercana a los 800.000 euros para desarrollar en San Javier 17 acciones de formación, en concreto, un programa experiencial y 16 cursos de formación para el empleo.

Con estas iniciativas, 247 personas en desempleo podrán mejorar su cualificación y sus oportunidades de empleo, según han informado la Comunidad y el Ayuntamiento.

"Estos programas van a contribuir a dinamizar el empleo en San Javier ya que ofrecen a sus participantes una formación diseñada conforme a las necesidades detectadas en el tejido productivo del municipio, lo que sin duda incrementa sus posibilidades de encontrar trabajo", ha explicado la directora general del SEF, Pilar Valero, que ha visitado este miércoles, junto con el alcalde, José Miguel Luengo, la Agencia de Empleo y Desarrollo Local (Activa), lugar donde se desarrollan los programas.

Actualmente, estas instalaciones, ubicadas en el Centro de Iniciativas Innovadoras, Turísticas y Deportivas de Santiago de la Ribera, acogen a la mitad de los 20 participantes del programa experiencial para jóvenes inscritos en Garantía Juvenil, que se está desarrollando desde el pasado mes de mayo con una subvención de 562.000 euros.

La alternancia de formación teórica y empleo remunerado que les ofrece esta iniciativa les va a permitir especializarse en dos sectores profesionales que están creando empleo en el municipio, como son el de la limpieza y el de ocio y tiempo libre.

Una vez concluyan su formación este mes de mayo, la mitad de los alumnos-trabajadores obtendrán un certificado de profesionalidad en la especialidad de 'Limpieza de espacios abiertos e instalaciones industriales', y la otra mitad de 'Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil'.

Este proyecto está cofinanciado con el Fondo Social Europeo (FSE+,) a través del Programa Operativo FSE Región de Murcia 2021-2027.

CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Asimismo, el Ayuntamiento de San Javier cuenta con 210.000 euros en subvenciones del SEF que le van a permitir poner en marcha este año un total de 16 cursos de formación para el empleo con 227 plazas para personas desempleadas.

Estas acciones formativas se distribuyen en un total de cinco familias profesionales, entre las que destacan la de Transporte y Mantenimiento de Vehículos, que suma cinco cursos para 75 alumnos. Le sigue la de Formación Complementaria, con otras cinco acciones para 68 alumnos.

De esta oferta formativa, ya han finalizado siete cursos, dos están en activo y el resto pendientes de programar, por lo que las personas interesadas en acceder a estas acciones pueden informarse a través de la sección 'Busco formación' de la página web 'sefcarm'.

En la visita también han participado los concejales de Empleo y Desarrollo Local, Héctor Verdú, y de Comercio, Isabel Madrid.