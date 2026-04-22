La Comunidad invierte cerca de un millón en la renovación de la planta de cogeneración de la EDAR de Cabezo Beaza

La consejera Sara Rubira, junto a la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, durante su visita a la EDAR de Cabezo Beaza - CARM

CARTAGENA (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca ha renovado y mejorado la planta de cogeneración de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Cabezo Beaza, en Cartagena, con una inversión de 961.659 euros, para incrementar su eficiencia energética y avanzar en la sostenibilidad del sistema de saneamiento y depuración.

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, junto a la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha visitado este miércoles las instalaciones, donde destacó que "esta actuación permite modernizar una infraestructura clave después de más de 20 años de funcionamiento y seguir avanzando hacia la autosuficiencia energética de nuestras depuradoras".

La planta dispone desde el año 2000 de un sistema de cogeneración que aprovecha el biogás producido en el proceso de descomposición anaerobia de los lodos para generar energía eléctrica destinada al autoconsumo de la propia instalación, según han informado la Comunidad y el Ayuntamiento de la ciudad portuaria en un comunicado.

Con la actuación realizada se ha sustituido el generador principal, cuya potencia pasa de 240 a 300 kilovatios, además de renovarse equipos auxiliares, circuitos de calefacción, refrigeradores, calderas de biogás y gasómetros.

Asimismo, se ha instalado un nuevo sistema de secado y filtrado del biogás mediante carbón activo, que permite eliminar compuestos como ácido sulfhídrico, mejorando el rendimiento del proceso y prolongando la vida útil de los equipos.

Rubira ha subrayado que "la reutilización del biogás generado en la propia depuradora es un ejemplo claro de economía circular y de aprovechamiento eficiente de los recursos, reduciendo costes energéticos y la huella de carbono".

Gracias a esta instalación, la EDAR genera una media de 1,42 millones de kilovatios hora al año, lo que supone un ahorro económico de 142.000 euros anuales.

La consejera ha destacado que "esta mejora es un ejemplo más de la apuesta del Gobierno regional por seguir modernizando las infraestructuras hidráulicas y de saneamiento con criterios basados en la innovación, la sostenibilidad y la adaptación al cambio climático".

Por su parte, Noelia Arroyo ha explicado gracias a esta planta se consiguen captar y depurar más de 13 hectómetros cúbicos de agua que se reutilizan prácticamente al 100% para el riego, lo que supone un "soporte vital" para la agricultura y el empleo en la comarca.

La regidora ha subrayado que esta inversión no solo genera un ahorro económico directo, sino que aporta mayor potencia y capacidad para abastecer a la propia planta y mejorar el servicio a la población, transformando los residuos en valor mediante la innovación y la optimización de recursos energéticos.

JORNADA SOBRE AUTOSUFICIENCIA ENERGÉTICA Y CAMBIO CLIMÁTICO

Durante la visita, la consejera ha anunciado, además, la celebración, el próximo 29 de abril en la Universidad Politécnica de Cartagena, de una jornada técnica organizada por ESAMUR centrada en la autosuficiencia energética y la huella de carbono en las estaciones depuradoras.

Rubira ha explicado que este encuentro reunirá a expertos nacionales e internacionales para abordar soluciones innovadoras orientadas a minimizar el impacto energético de la depuración, impulsar el aprovechamiento del biogás y avanzar hacia la neutralidad climática del sector.

"Queremos que la Región de Murcia siga siendo referente en gestión eficiente del agua y en innovación aplicada al saneamiento", ha concluido.