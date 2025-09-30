La Comunidad inyectará 2,5 millones de euros antes de fin de año para mejorar los medios materiales de la Policía Local

MURCIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad inyectará 2,5 millones de euros antes de que concluya 2025 para que los ayuntamientos de la Región de Murcia puedan dotar a sus policías locales de mejores medios materiales, con el fin de "cumplir con mayor eficacia y autosuficiencia sus cometidos y competencias", en el marco de la Estrategia de Seguridad y Convivencia Ciudadana 'Región de Murcia + Segura'.

Los consistorios podrán destinar estas ayudas a la adquisición de armas cortas de fuego reglamentarias para los funcionarios de Policía Local, etilómetros, alcoholímetros, drogotest, radares y sonómetros.

Igualmente, tendrán libertad para emplear estas subvenciones para la compra de drones, material informático, sistemas de video vigilancia en espacios públicos o para el control del tráfico, sistemas de transmisión y comunicaciones, cámaras fotográficas o lectores CDR, así como para la adquisición de vehículos, incluidos los turismos, furgonetas, furgones, motocicletas, bicicletas, vehículos todo terreno y quads).

Por primera vez, además, y en el caso de que así lo quieran, podrán aplicar estas ayudas para realizar mejoras en las dependencias, cuarteles e infraestructuras policiales.

Para distribuir estas ayudas se tendrá en cuenta la población de cada municipio y la ratio de policías por cada mil habitantes.

"La Región es segura pero queremos que lo sea más y para ello un requisito indispensable es garantizar que los agentes cuenten con los recursos materiales necesarios para acometer con solvencia las competencias que le son propias", ha subrayado el consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño.

CASI 92 MILLONES PARA LA AMPLIACIÓN DE PLANTILLAS

El Gobierno regional destinó casi 92 millones de euros entre 2021 y 2025 para financiar la ampliación de las plantillas de Policía Local, dotarles de más y mejores medios materiales y garantizar la seguridad de todos los vecinos, independientemente de donde residan.

La Estrategia 'Región de Murcia + Segura' que se pone en marcha ahora incrementa los recursos y va a movilizar 120 millones de euros, Una dotación que hará posible, entre otras medidas, que las corporaciones locales aumenten las plantillas de policías locales, hasta alcanzar los 3.000 agentes en el año 2030.

"Más policías significa más seguridad en las calles, más seguridad en las plazas, más seguridad en los entornos escolares, más seguridad en las zonas de ocio y también más seguridad para nuestros comerciantes", ha incidido Ortuño, que ha advertido de que "además de la Estrategia del Gobierno regional, hace falta más implicación del Gobierno central".

En este sentido, ha indicado que la Región es "la comunidad con menos policías y guardias civiles por cada 100.000 habitantes y es indudable que necesitamos que se nos dote de los policías y guardias civiles que nos faltan porque los murcianos merecen la misma protección que el resto de los españoles".

REFUERZO EN LOS MUNICIPIOS DE MENOR TAMAÑO

El consejero ha avanzado que el plan "hará hincapié en reforzar la seguridad en todos los municipios, especialmente en los de menor tamaño; garantizar que todos los ciudadanos cuenten con una cobertura policial suficiente; conseguir una mayor presencia policial en las calles; y fomentar la profesionalización y estabilidad de los cuerpos locales de policía".

Se trata de una "inversión sin precedentes, pensada para apoyar a los ayuntamientos y ofrecer a los ciudadanos la seguridad y confianza que merecen", ha añadido el consejero, quien ha reiterado que "trabajamos con el objetivo de que cada vecino se sienta seguro y protegido en su día a día, que tenga la certeza de que cuenta con una Policía Local cercana, preparada y con los recursos necesarios para responder de manera eficaz".

Además de dotar al Cuerpo de más recursos humanos y materiales, la estrategia tiene por objetivos mejorar la coordinación y la eficacia en la prevención y respuesta ante incidencias y garantizar un servicio continuado que incremente la confianza ciudadana en la seguridad pública.

TRES EJES PRIORITARIOS

Las medidas previstas se desplegarán en tres ejes: la seguridad cercana, la seguridad innovadora y la seguridad compartida, que fomentará la cooperación entre los ayuntamientos. Entre las iniciativas que se pondrán en marcha en el marco de esta Estrategia se encuentra la implantación de Comisarías Móviles , que se pondrán a disposición de todos los ayuntamientos para eventos concretos o campañas en barrios y pedanías.

En cuanto a la implantación de nuevos medios técnicos, está previsto dotar a los 45 ayuntamientos con un programa de gestión policial que permitirá compartir información sobre hechos delictivos, requerimientos judiciales a personas, homogeneizar diligencias y atestados, entre otros.

RESPALDO NORMATIVO

Para avanzar en seguridad y protección, la Comunidad ha considerado "imprescindible" contar con un respaldo normativo que dé cobertura a las acciones. En este sentido, están muy avanzados los decretos de medios técnicos de la Policía Local y de actualización de las bases para los procesos selectivos de acceso a los Cuerpos, que incluirá la encomienda a la Comunidad para unificar los procesos selectivos para incorporarse al cuerpo policial.

Esta norma también establecerá los criterios mínimos a los que deben ajustarse las bases de las convocatorias, así como la actualización de las causas de exclusión médica o de las pruebas físicas, entre otras cuestiones.

El decreto que permitirá a las policías locales utilizar nuevos medios de defensa es un texto pionero en la Región de Murcia que permitirá a los ayuntamientos dotar a sus policías locales de nuevos medios de defensa homologados, entre ellos dispositivos como pistolas táser o JPX.

Una de las principales novedades que incorpora es que abrirá la puerta a que los miembros de las Unidades Especiales de Seguridad Ciudadana, en aquellos municipios que dispongan de ellas, puedan utilizar armas largas policiales y, además, regulará "de manera clara y precisa" todos los medios que los policías locales pueden emplear ante situaciones de riesgo.

De esta forma, "no sólo permitirá dotar a los agentes de más herramientas para proteger mejor a los ciudadanos, sino que también aportará seguridad jurídica y unificará criterios en todos los municipios".

Se trata de que los policías locales "dispongan de más recursos para responder de forma segura ante cualquier posible incidente, utilizando los medios adecuados en cada circunstancia", ha señalado Ortuño.

El borrador del decreto ha sido remitido a los distintos colectivos e instituciones implicadas, entre ellos, la Federación de Municipios, los 45 ayuntamientos, sindicatos policiales y asociaciones de jefes de policía, con el fin de que puedan realizar sus aportaciones al documento inicial.