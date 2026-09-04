La Comunidad lamenta la "insistencia" con recortar el Tajo-Segura tras cerrar un año hidrológico "histórico"

El consejero Joaquín Buendía ha mantenido una reunión con el presidente del Scrats, Lucas Jiménez, y varios miembros de la junta directiva - CARM

MURCIA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha lamentado este viernes que "se insista" en los recortes al trasvase Tajo-Segura, al que ha definido como "una infraestructura vital para el desarrollo económico y social" de la Comunidad, tras avanzar que el ejercicio se cerrará como un "año histórico" con unos envíos máximos de 522 hectómetros cúbicos.

Así lo ha manifestado el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, tras mantener una reunión de trabajo con el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez.

Durante el encuentro, Buendía ha destacado que este volumen supone el cuarto mejor registro de la historia de la infraestructura, lo que a su juicio refleja la "resiliencia" del acueducto, según ha informado la Comunidad en una nota de prensa.

En cuanto a la cuenca del Segura, Buendía ha precisado que se sitúa al 53% de su capacidad --la cifra más baja de toda España--, en contraste con el 64% de la media nacional.

Asimismo, ha advertido de que esta situación de "extrema vulnerabilidad estructural" se sostiene gracias a las aportaciones del trasvase Tajo-Segura.

En este sentido, ha alertado de que, sin esta infraestructura y su sistema de interconexión, la cuenca se encontraría en una situación "crítica al 30% de su capacidad real".

Por otro lado, el consejero ha criticado "el agravio" que suponen los caudales ecológicos al afirmar que el volumen positivo se ha alcanzado "a pesar de operar bajo un régimen de caudales circulantes por Aranjuez mucho más exigente e injusto para nuestros intereses, habiéndose impuesto 8 metros cúbicos por segundo a partir de enero de 2026 frente a los 6 metros cúbicos que operaban en aquellos años de referencia".

En este sentido, ha advertido de que se trata de "un incremento que responde a la arbitrariedad política y no a criterios estrictamente científicos o técnicos, asfixiando artificialmente la capacidad real de la infraestructura y castigando a un sector que es ejemplo europeo de eficiencia hídrica".

REFERENTE EUROPEO

Ante esta situación, el consejero de Agua ha reivindicado el papel de la Comunidad tras señalar que, "frente a la incomprensión hídrica y los recortes ideológicos, la Región de Murcia es el espejo donde Europa mira buscando soluciones al déficit hídrico".

Buendía ha defendido que se debe actuar "con hechos, no dogmas", y ha apuntado que, con cerca de un 98% de agua urbana reutilizada y el 87% del regadío modernizado, "la Región de Murcia demuestra que la sequía se combate con tecnología, inversión y eficiencia, como el proyecto RegenIA o el liderazgo en proyectos europeos en los que participamos, donde estamos aportando nuestra experiencia en depuración, regeneración y reutilización; no con prohibiciones".