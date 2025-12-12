La Comunidad liberará 8 nuevos ejemplares de lince ibérico en las Tierras Altas de Lorca

El lince ibérico 'Urtsu' en las Tierras Altas de Lorca - CARM

MURCIA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad liberará ocho nuevos ejemplares en la zona de reintroducción de las Tierras Altas de Lorca, con lo que "continuará reforzando su papel como territorio estratégico para la conservación del lince ibérico" en 2026, según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, ha hecho este anuncio coincidiendo con la celebración, este viernes, del Día Internacional del Lince Ibérico.

Vázquez ha destacado que los resultados obtenidos en los últimos años confirman "una recuperación sólida y sostenida" de la especie y ha subrayado el hito que ha supuesto este año el nacimiento de cinco cachorros en libertad, descendientes de las hembras 'Urtsu' y 'Tahúlla', previamente reintroducidas en la Región.

"No solo vuelven, sino que permanecen, se reproducen y hacen de nuestras sierras su territorio", ha afirmado.

Desde la incorporación de la Región de Murcia al programa europeo LIFE LynxConnect, el área de Tierras Altas de Lorca se ha convertido, según la Comunidad, en una referencia dentro del mapa peninsular del lince ibérico. En la actualidad, la población de lince ibérico (Lynx pardinus) en la Región cuenta en torno a 15, según datos oficiales del Censo Nacional de Linces de 2024.

"Esta población se consolida gracias a los nuevos nacimientos y nos hace ver con optimismo la evolución de la reintroducción en la Región, que podemos definir ya como 'Territorio Lince' sin lugar a dudas", ha añadido el consejero.

La Región de Murcia se sitúa como "un área clave" en la red europea para la conservación del lince ibérico, que ha experimentado un aumento de la población, al pasar de apenas un centenar de ejemplares a los más de 2.400 actuales. Esto ha permitido que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) haya rebajado la categoría de amenaza de la especie, que ha pasado de "en peligro" a "vulnerable".

CONTINUIDAD PARA CONSOLIDAR EL ÉXITO

Aunque el balance es "muy positivo", el proceso de recuperación del lince ibérico en la Región de Murcia pasa por asegurar la continuidad del trabajo a través de la mejora de los corredores ecológicos para la interconexión con otras áreas de reintroducción, la prevención de amenazas y el seguimiento permanente de los ejemplares asentados, todos ellos geolocalizados al ser liberados con pulseras GPS.

"El regreso del lince a la Región es una realidad, pero su futuro depende de la constancia", ha afirmado Juan María Vázquez, quien ha insistido en que "la conservación no se culmina con un nacimiento: empieza a consolidarse. Hoy tenemos la responsabilidad de mantener este esfuerzo y asegurar que la Región siga siendo un territorio clave para la especie.