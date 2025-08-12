La Comunidad llevará las tecnologías de la Región a la feria 'Rebuild Ukraine', enfocada en la recuperación de Ucrania

Imagen de archivo de la visita de alcaldes ucranianos a San Esteban el pasado 28 de febrero - CARM

MURCIA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info), llevará las tecnologías regionales a la feria 'Rebuild Ukranie', que tendrá lugar en Varsovia (Polonia) los próximos días 13 y 14 de noviembre, organizada por la Comisión Europea junto a socios internacionales.

La Región de Murcia contará con un estand propio y, por primera vez, participará en este encuentro que tiene como objetivo reunir a partes interesadas para abordar la recuperación y modernización de las infraestructuras de Ucrania, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

La consejera de Empresa, Marisa López Aragón, ha destacado que "la visita de los alcaldes ucranianos a la Región de Murcia para conocer las tecnologías regionales ha supuesto una prueba de fuego para mostrar el potencial de 'Caetra', en el área de reconstrucción", y ha resaltado "la increíble oferta de soluciones tecnológicas, por ejemplo, en desarrollos para la agricultura; gestión y depuración de aguas; generación de electricidad; fabricación de edificios a partir del reciclaje de escombros; reconstrucción inteligente de espacios urbanos; salud o educación, que son de gran ayuda para afrontar situaciones de reconstrucción tras un conflicto bélico o fenómenos meteorológicos adversos extremos".

La feria 'Rebuild Ukranie' está enfocada en la construcción de nuevas carreteras, puentes, viviendas y la modernización de las infraestructuras energéticas afectadas por el conflicto bélico que se prolonga ya más de tres años.

La feria permitirá a las pymes altamente innovadoras de la Región de Murcia tomar contacto con las diferentes municipalidades de Ucrania para ver qué tipo de proyectos están presentando y cómo saldrían a mercado.

Además de exhibir sus soluciones tecnológicas de vanguardia, las empresas participantes contarán con una agenda de entrevistas para obtener información sobre cómo acceder a las oportunidades de reconstrucción, qué requisitos son necesarios, así como conocer empresas ucranianas de cara a cerrar acuerdos de cooperación para abordar proyectos conjuntos.

Los participantes en la feria serán autoridades locales ucranianas, empresas estatales de energía, instituciones financieras internacionales, inversores y empresas de toda Europa. Durante el encuentro se celebrarán conferencias, talleres y sesiones de 'matchmarking' que permitan encontrar sinergias entre los distintos participantes.

ÉXITO DEL ENCUENTRO CON LOS ALCALDES UCRANIANOS EN LA REGIÓN

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, recibió el pasado 28 de febrero en el Palacio de San Esteban a la delegación de más de 30 alcaldes ucranianos que viajaron hasta la Región de Murcia para conocer de primera mano empresas con potencial para ayudar a la reconstrucción del país.

En concreto, los regidores ucranianos conocieron soluciones tecnológicas de 24 empresas y cuatro centros tecnológicos para situaciones de catástrofe, identificadas en el programa 'Caetra' de impulso de tecnologías civiles y militares.

Tras esta primera toma de contacto, 'Caetra', en concreto el área de reconstrucción, avanza con acciones de diplomacia comercial, participación en ferias internacionales y colaboraciones cerradas por corporaciones regionales con ayuntamientos ucranianos.

En este sentido, se han mantenido encuentros con la consejera delegada para asuntos comerciales de la embajada de Ucrania en España, en los que se ha acordado una serie de actuaciones, como la elaboración de un dosier con las tecnologías regionales para la reconstrucción, la asistencia conjunta a foros especializados.

Además, se ha formalizado una hoja de ruta para la cooperación entre Cartagena y Vinnytsia, una ciudad del centro-oeste de Ucrania situada a orillas del Bug Meridional.

López Aragón ha destacado "el interés que están mostrando los alcaldes ucranianos por las posibilidades que les ofrecen nuestras empresas tecnológicas" y ha avanzado que ese interés se consolidará "en encuentros telemáticos que vamos a propiciar entre los regidores ucranianos que nos visitaron y las empresas tecnológicas multisectoriales que conforman el porfolio de 'Caetra' reconstrucción".