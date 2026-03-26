Comunidad moviliza 10 millones para un paquete de medidas que den oxígeno a empresas afectadas por la guerra de Irán

Archivo - El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño - CARM - Archivo

MURCIA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha movilizado un paquete inicial de 11 medidas presupuestadas en 10 millones de euros, dirigidas a paliar los efectos del conflicto en Oriente Medio "en los sectores más afectados por la subida del precio de los carburantes y la electricidad, como pymes, autónomos, agricultores, ganaderos, pescadores, transportistas y empresas exportadoras, entre otros".

Así lo ha anunciado este jueves en rueda de prensa del Consejo de Gobierno el portavoz del Ejecutivo murciano, Marcos Ortuño, que ha precisado que este conjunto de acciones son de aplicación "inmediata" para que "sirvan de oxígeno a los sectores más castigados y que más están sufriendo las consecuencias del conflicto".

No obstante, ha recordado que a esto hay que sumar, según las estimaciones iniciales, "los 47,4 millones de euros que ya vamos a dejar de ingresar en la Región de Murcia por las medidas que Pedro Sánchez anunció".

Aunque por el momento no se conoce el número de empresas que se verán beneficiadas, considera que con seguridad serán "varias centenares de empresas".

No obstante, ha puntualizado que "es un conjunto inicial de medidas que se irán ampliando según evolucione la situación y siempre en el marco de las competencias de la Comunidad".

Unas medidas, a su juicio, que "actuarán como escudo económico y social para proteger a los más perjudicados y que se ampliarán en función de la evolución de la situación".

En clave política, Ortuño ha criticado que el Gobierno de España "ha actuado, como siempre, sin consultar a las comunidades y, cuando hemos leído la letra pequeña del decreto ley, hemos comprobado que Sánchez va a disponer de 47,4 millones que corresponden a la Región de Murcia".

"Dinero que se deja de recaudar y que Murcia dejará de recibir si el decreto ley se aplica hasta el 30 de junio", ha indicado, para criticar después que "estamos una vez más ante el famoso yo invito y tú pagas que tanto caracteriza a Pedro Sánchez".

LAS MEDIDAS

Las medidas previstas incluyen el fraccionamiento de tributos, líneas de crédito y un mecanismo extraordinario de anticipo de liquidez dirigido al tejido empresarial, así como el 'Cheque Internacionalización', una línea de ayudas a la internacionalización denominada 'Make-Ayudas', el refuerzo de los servicios de asesoramiento, promoción e informaciones a empresas, ayudas al autoconsumo y la eficiencia energética para pymes y el impulso de los Certificados de Ahorro Energético.

Además de la mejora de las condiciones de aplazamiento y fraccionamiento de tributos cedidos y otros ingresos autonómicos que afectará, por ejemplo, al impuesto sobre trasmisiones y actos jurídicos documentados o al impuesto sobre sucesiones.

En materia financiera, el Gobierno regional pondrá a disposición de pymes y autónomos una línea de crédito de dos millones de euros, ampliable hasta cuatro, dirigida a aquellos que se han visto afectados por la situación en Oriente Medio.

Se trata de financiación 100% avalada y sin coste adicional para las empresas, canalizada a través del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia.

Cada operación podrá alcanzar hasta los 50.000 euros, con un plazo máximo de devolución de cinco años y la posibilidad de un año de carencia en la amortización.

La Comunidad asumirá los intereses generados durante el primer año de vida del préstamo, así como los gastos derivados de la comisión de estudio.

Con esta medida el Ejecutivo regional actúa con anticipación para proteger al tejido empresarial, ofreciendo liquidez inmediata que permita amortiguar el impacto de la subida de precios y la posible paralización de la actividad en mercados estratégicos.

Además, para evitar a las empresas unos costes inasumibles derivados del precio del gasóleo, el Gobierno regional pondrá en marcha un mecanismo extraordinario de anticipo de liquidez dirigido al tejido empresarial afectado, dotado con tres millones de euros.

Esta medida, instrumentalizada a través del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia (ICREF) y con una duración máxima de un año, permitirá garantizar la estabilidad financiera de las empresas y proteger el empleo.

Por otra parte, a través del Instituto de Fomento se prevé la movilización de 2.550.000 euros mediante actuaciones como el 'Cheque Internacionalización' y las ayudas destinadas a las acciones promocionales o participación en ferias, además de activar otra línea de ayudas a la internacionalización denominada 'Make-Ayudas'.

Igualmente, se contemplan ayudas al autoconsumo y eficiencia energética para pymes de los sectores industrial y terciario con actividad en la Región, especialmente aquellas con mayor exposición al coste energético, dotadas con 1,8 millones de euros para eficiencia energética y con 3,5 millones de euros para autoconsumo fotovoltaico.

También se reforzarán los servicios de asesoramiento, promoción e información a empresas y se impulsarán los Certificados de Ahorro Energético (CAE), un mecanismo que permite a las pymes convertir el ahorro energético en ingresos mediante la generación y venta de certificados en el mercado.