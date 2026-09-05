La Comunidad y los municipios de Caravaca y Moratalla participan en un encuentro europeo sobre 'slow tourism'

Barrio de Saint-Leu en Amiens, donde tendrá lugar el taller temático interregional del proyecto europeo SlowDown Interreg Europe. - CARM

MURCIA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad Autónoma participará del 21 al 24 de septiembre en Amiens (Francia) en el sexto 'Taller temático interregional y visita de estudio del proyecto europeo SlowDown Interreg Europe'.

El encuentro reunirá a todos los socios del proyecto y se acudirá a este con el objetivo de conocer experiencias de éxito que puedan aplicarse en los destinos turísticos de la Región de Murcia sobre turismo 'slow', un modelo basado en la puesta en valor del patrimonio, la naturaleza, la cultura y la identidad de los territorios desde una perspectiva sostenible.

La delegación de la Región de Murcia estará integrada por la directora general de Competitividad y Calidad Turísticas, Eva Reverte; técnicos de la Dirección General y los alcaldes de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, y de Moratalla, Juan Soria, cuyos municipios participan como territorios piloto en esta iniciativa europea.

Tras la visita técnica realizada por la Dirección General el pasado mes de marzo a Amiens, el Gobierno regional ha promovido la participación de ambos municipios en este encuentro con el objetivo de facilitar la transferencia de conocimiento y que puedan conocer de primera mano iniciativas y proyectos que sirvan de inspiración en sus territorios.

Durante el encuentro, los socios europeos compartirán experiencias relacionadas con la mejora de las políticas públicas, la gobernanza, la comunicación, la participación de los agentes locales y el desarrollo de destinos turísticos sostenibles.

El programa incluirá también visitas de estudio a algunos de los principales recursos turísticos de Amiens y su entorno, como los Hortillonnages, la Catedral de Amiens, el Parque Arqueológico Samara, el Centro de Interpretación de Arquitectura y Patrimonio y la finca ecológica L'île aux Fruits, además de actividades vinculadas a la gastronomía y la movilidad sostenible.

Eva Reverte destacó que "la cooperación europea nos permite conocer iniciativas que ya están dando resultados en otros territorios y trasladar aquellas buenas prácticas que pueden contribuir a mejorar la competitividad y la sostenibilidad de nuestros destinos turísticos. La participación de Caravaca de la Cruz y Moratalla en este encuentro supone, además, un paso más para acercar ese conocimiento a los municipios y favorecer que puedan aplicar nuevas ideas adaptadas a la realidad de la Región de Murcia".

El proyecto 'SlowDown', financiado por el programa Interreg Europe, promueve el intercambio de experiencias entre regiones europeas para mejorar las políticas públicas relacionadas con el 'slow tourism' y avanzar hacia un modelo más sostenible, respetuoso con el territorio y generador de oportunidades para las comunidades locales.