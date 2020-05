La Comunidad no comprará otras parcelas en Cabo Cope, pero no descarta volver a ejercer su derecho de rectracto

MURCIA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, ha confirmado que la Comunidad puede asumir la adquisición de los terrenos de Cabo Cope con cargo a sus presupuestos y ha afirmado que la operación "sigue su trámite". Sin embargo, ha descartado que el Gobierno regional vaya a acudir directamente a los propietarios de otras parcelas de esta zona protegida para comprárselas.

"Ojalá pudiéramos comprar todos los espacios protegidos de la Comunidad, pero tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones", ha señalado Celdrán en una rueda de prensa al ser preguntado por esta posibilidad.

Ha corroborado que el Gobierno regional puede asumir la adquisición de este espacio en concreto con el presupuesto de la Comunidad, mientras que el resto ha advertido que "tendremos que ir viéndolo paso a paso".

"Nosotros hemos ejercido el derecho de retracto que es el que nos da la ley tras enterarnos de la operación de venta de la Sareb a ANSE", ha señalado Celdrán. Ha recordado que la Comunidad hizo un tanteo de precio hace dos años pero no llegó a un acuerdo. Ahora, al ver que el precio estaba por debajo ha decidido ejercer su derecho de rectracto.

En el resto de parcelas, ha aclarado que la Comunidad no tiene la posibilidad de ejercer ese derecho porque son privadas". Con todo, ha anunciado que si un particular decide vender y la Comunidad tiene constancia de ello, estaría en disposición de ejercer igualmente ese derecho de rectracto. "Pero no lo vamos a hacer con intención inmobiliaria, yendo directamente a comprar a un particular", ha aclarado.

De momento, el Gobierno regional está a la espera de que se le facilite la información de la operación sobre Cabo Cope para poder actuar. "Tenemos claro que es un espacio de especial sensibilidad con todos esos mecanismos de pritección europea, y con mucha sensibilidad social, especialmente en la zona". Por ello, entiende que el espacio "debe pasar a manos de todos los murcianos".