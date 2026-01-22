La Comunidad potencia la medicina personalizada a partir del estudio del ADN

MURCIA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado este jueves un gasto de 1.199.097 euros para la ampliación del proyecto Génesis del Servicio Murciano de Salud, lo que permitirá reforzar los servicios de estudio integral del ADN y avanzar así en la medicina personalizada de precisión.

De esta forma, se facilitará el estudio de enfermedades hereditarias y se adoptará un enfoque más adaptado a las características genéticas de cada paciente.

El Servicio Murciano de Salud cuenta desde 2021 con el proyecto Génesis, una plataforma que permite centralizar el almacenamiento y el análisis de datos genómicos, y que está orientada a impulsar la medicina personalizada de precisión.

El crecimiento sostenido del volumen de estudios genéticos y el aumento de su complejidad hacen necesario potenciar este sistema mediante la implantación de un modelo que mejore tanto la gestión de la información como la rapidez y fiabilidad en la obtención de resultados clínicos.

La inversión autorizada permitirá incorporar servicios genómicos más avanzados, mejorar la integración de los datos genéticos con la información clínica y fenotípica de los pacientes y dotar al sistema de nuevas capacidades de análisis que faciliten diagnósticos más precisos y tratamientos personalizados.

Además, se garantizará la interoperabilidad bidireccional con la Biblioteca de Variantes del Sistema Nacional de Salud, y se implantará un entorno tecnológico de alta disponibilidad que asegure la continuidad y seguridad del servicio.

Esta iniciativa responde al incremento significativo de la demanda de servicios de genómica por parte de los profesionales sanitarios, debido a su papel clave en la comprensión de enfermedades y en la realización de diagnósticos más precisos.

En los últimos años, la genómica se ha consolidado como un elemento esencial de la medicina moderna y como una herramienta estratégica para mejorar la calidad asistencial y la seguridad del paciente.

La infraestructura está diseñada para almacenar y procesar grandes volúmenes de información genética de manera segura, ya que Génesis cuenta con una potente infraestructura tecnológica con una capacidad total de almacenamiento superior a los 800 terabytes. Este sistema puede manejar grandes volúmenes de información genética, garantizando su seguridad y trazabilidad en todo momento.

La actuación está cofinanciada por la Comunidad y por los fondos europeos NextGenerationEU.